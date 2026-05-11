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Rocamora se consagró campeón invicto de la Liga Provincial U21 Femenina

Rocamora tras ganar la definición, se consagró tricampeón en el estadio Paccagnella por la Liga Provinicial de femenino.

11 de mayo 2026 · 21:34hs
El festejo de las jugadoras de Rocamora ante su gente.

Club Rocamora.

El festejo de las jugadoras de Rocamora ante su gente.

El Club Tomás de Rocamora volvió a celebrar este domingo tras conquistar de manera invicta la Liga Provincial U21 Femenina, certamen organizado por la Federación de Básquetbol de Entre Ríos. Las Rojas se hicieron fuertes en el estadio Paccagnella y sumaron un nuevo trofeo a sus vitrinas luego de vencer a los equipos paranaenses de Estudiantes y Paracao en el Final Four. Son las tricampeonas de la categoría.

En el encuentro decisivo, el conjunto dirigido por Leonardo Domínguez derrotó a Paracao por 63 a 47 en un partido que tuvo un arranque demoledor de las uruguayenses. Rocamora tomó rápidamente el control del juego con un parcial de 22-4 y cerró la primera mitad arriba por 31-21.

Paraná inició su participación con el pie derecho.

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Mariano Werner logró ganar después de 13 carreras sin subirse a lo más alto del podio.

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En el complemento, Paracao reaccionó y logró reducir la diferencia a nueve puntos cuando restaban poco más de dos minutos para el cierre, aunque las locales manejaron mejor los tiempos y terminaron asegurando una victoria contundente para coronarse campeonas sin derrotas.

La gran figura de la final fue Paula Santini, autora de 21 puntos, bien acompañada por Guadalupe Chiappella, que aportó 11 unidades. En el elenco paranaense se destacaron Joselín Chiara, con 19 puntos y 13 rebotes, y Rosario Barbará, quien sumó 12 tantos.

Festejo para Rocamora

De esta manera, Rocamora cerró un torneo perfecto y reafirmó el crecimiento de su básquet femenino formativo a nivel provincial.

Previamente, en horas del mediodía, las Rojas habían conseguido su primera victoria de la jornada tras imponerse con claridad por 82-41 frente a Club Atlético Estudiantes.

Por su parte, Regatas Uruguay se quedó con el tercer puesto del podio luego de superar al CAE por un ajustado 51-49.

Rocamora
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