Uno Entre Rios | El País | Hot Sale

Hot Sale 2026: la cifra que muestra cómo cambió la forma de consumir de los argentinos

La edición más reciente de Hot Sale mostró cómo se realizan la mayor parte de las compras a lo largo y a lo ancho de Argentina.

11 de mayo 2026 · 17:54hs
Hot Sale 2026: la cifra que muestra cómo cambió la forma de consumir de los argentinos

Hot Sale 2026: la cifra que muestra cómo cambió la forma de consumir de los argentinos

El Hot Sale 2026 dejó un mensaje contundente desde su primera jornada: las ventas digitales en Argentina continúan en ascenso, pero el motor ya no es únicamente el impulso. Casi el 80% de las operaciones se realizó a través del celular, marcando un cambio irreversible en los hábitos de compra.

El consumidor argentino es ahora más selectivo, prioriza las compras planificadas y organiza su participación en el evento a través de cuotas, selección previa de productos y una búsqueda racional de conveniencia, según datos de la plataforma Facturante.

Cuáles son los principales rubros con proyección en el Hot Sale 2026

Cuáles son los principales rubros con proyección en el Hot Sale 2026

hot sale 2026: oportunidades imperdibles para equipar tu hogar con descuentos reales

Hot Sale 2026: oportunidades imperdibles para equipar tu hogar con descuentos reales

El uso intensivo del celular para comprar no fue casualidad. Según las fuentes que relevan el dato, se reportó un pico de tráfico entre las 13 y las 14 horas, momento en el que los consumidores aprovecharon el horario de almuerzo para cerrar adquisiciones que, en muchos casos, ya estaban seleccionadas o almacenadas previamente en sus carritos. El crecimiento del 20% en la elección de retiro en punto de entrega respecto al año anterior refuerza la preferencia por minimizar costos logísticos y mantener control sobre la operación.

Los resultados del primer día, en el corte de las 11 a las 15 horas, exhibieron un aumento del 35,14% en la facturación respecto al mismo tramo de 2025, con 109.791 comprobantes emitidos. Sin embargo, las operaciones bajaron un 2,61% de manera interanual y el ticket promedio alcanzó los $96.878,44. Este comportamiento sugiere una tendencia consolidada: si bien hay menos transacciones, el monto gastado por cada compra es superior, revelando la transición hacia un consumo más enfocado y de mayor poder adquisitivo.

Las categorías más activas y el avance indiscutido del celular

hot sale 2026
Hot Sale 2026: la cifra que muestra cómo cambió la forma de consumir de los argentinos

Hot Sale 2026: la cifra que muestra cómo cambió la forma de consumir de los argentinos

Durante la tarde, el dinamismo se concentró en Indumentaria y Calzado, que se mantuvo como la categoría de mayor movimiento, seguida por Salud y Belleza. Hogar, Muebles y Jardín también sostuvo un desempeño positivo. En cuanto a la distribución geográfica, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe lideraron el ranking de operaciones, consolidando su peso en la actividad comercial del Hot Sale.

Lorena Comino, CEO de Facturante, describió un comprador menos improvisado y mucho más pragmático. La utilización de tarjetas de crédito prevalece, pero ha crecido la preferencia por transferencias bancarias cuando se ofrecen descuentos adicionales. Las promociones de hasta 6 cuotas sin interés continúan siendo el principal incentivo para la conversión, especialmente en tecnología y electrodomésticos. Este perfil revela sensibilidad ante costos logísticos y un interés notorio por artículos de cuidado personal y productos de stock general para el hogar, lo que sugiere una conducta orientada a la previsión y reposición frente a fluctuaciones de precios.

El trasfondo de este comportamiento reside en un sector de e-commerce argentino visiblemente más maduro. En 2025, la industria alcanzó una facturación de $34.033.238 millones, generó 253 millones de órdenes y comercializó 645 millones de unidades, con un ticket promedio de $134.519. El 67% de las compras se realizó con tarjeta de crédito y 8 de cada 10 usuarios consideraron esencial la financiación en cuotas. Particularmente, en el Hot Sale anterior participaron 1.010 marcas, la facturación totalizó $566.765.864.373 y se vendieron más de 11,1 millones de unidades.

Hot Sale Argentina Ventas celular
Noticias relacionadas
El vuelo era Copa Airlines desde Panamá a Rosario.

Sexo en pleno vuelo a Rosario: quiénes son los acusados y qué consecuencias pueden sufrir

Récord de vuelos y pasajeros: Argentina tuvo el mejor inicio de año de su historia

Récord de vuelos y pasajeros: Argentina tuvo el mejor inicio de año de su historia

Explotó un edificio en Santa Cruz y buscan víctimas entre los escombros: un bebé y dos adultos murieron

Explotó un edificio en Santa Cruz y buscan víctimas entre los escombros: un bebé y dos adultos murieron

Dura crítica del PRO al Gobierno: una decisión sorpresiva tomada por Macri, que profundizó las diferencias con Milei

Dura crítica del PRO al Gobierno: una decisión sorpresiva tomada por Macri, que profundizó las diferencias con Milei

Ver comentarios

Lo último

Rocamora se consagró campeón invicto de la Liga Provincial U21 Femenina

Rocamora se consagró campeón invicto de la Liga Provincial U21 Femenina

Detuvieron en Paraná al viceintendente de Conscripto Bernardi por resistencia a la autoridad

Detuvieron en Paraná al viceintendente de Conscripto Bernardi por resistencia a la autoridad

Sexo en pleno vuelo a Rosario: quiénes son los acusados y qué consecuencias pueden sufrir

Sexo en pleno vuelo a Rosario: quiénes son los acusados y qué consecuencias pueden sufrir

Ultimo Momento
Rocamora se consagró campeón invicto de la Liga Provincial U21 Femenina

Rocamora se consagró campeón invicto de la Liga Provincial U21 Femenina

Detuvieron en Paraná al viceintendente de Conscripto Bernardi por resistencia a la autoridad

Detuvieron en Paraná al viceintendente de Conscripto Bernardi por resistencia a la autoridad

Sexo en pleno vuelo a Rosario: quiénes son los acusados y qué consecuencias pueden sufrir

Sexo en pleno vuelo a Rosario: quiénes son los acusados y qué consecuencias pueden sufrir

Paraná goleó en su debut en el Campeonato Argentino de Selecciones B Norte

Paraná goleó en su debut en el Campeonato Argentino de Selecciones B Norte

Mariano Werner: Volví con esa garra que por ahí había perdido

Mariano Werner: "Volví con esa garra que por ahí había perdido"

Policiales
Detuvieron en Paraná al viceintendente de Conscripto Bernardi por resistencia a la autoridad

Detuvieron en Paraná al viceintendente de Conscripto Bernardi por resistencia a la autoridad

Concordia: Condenaron a 14 años de prisión a Eduardo Pereyra por el homicidio de Paulo Gómez

Concordia: Condenaron a 14 años de prisión a Eduardo Pereyra por el homicidio de Paulo Gómez

Exintendente será llevado a juicio y su denunciante terminó condenado

Exintendente será llevado a juicio y su denunciante terminó condenado

Justicia de Paraná blinda a los policías que denunciaron el esquema de Adicionales Truchos

Justicia de Paraná blinda a los policías que denunciaron el esquema de "Adicionales Truchos"

Concepción del Uruguay: La joven herida tras choque de motos en un domingrau sigue en estado crítico

Concepción del Uruguay: La joven herida tras choque de motos en un "domingrau" sigue en estado crítico

Ovación
Rocamora se consagró campeón invicto de la Liga Provincial U21 Femenina

Rocamora se consagró campeón invicto de la Liga Provincial U21 Femenina

Mariano Werner: Volví con esa garra que por ahí había perdido

Mariano Werner: "Volví con esa garra que por ahí había perdido"

Paraná goleó en su debut en el Campeonato Argentino de Selecciones B Norte

Paraná goleó en su debut en el Campeonato Argentino de Selecciones B Norte

Boca: Adam Bareiro, afuera de la Copa Libertadores

Boca: Adam Bareiro, afuera de la Copa Libertadores

Entre Ríos brilló en el Nacional U20 de Atletismo con tres oros

Entre Ríos brilló en el Nacional U20 de Atletismo con tres oros

La provincia
El gobierno de Entre Ríos anunció un programa para aliviar deudas

El gobierno de Entre Ríos anunció un programa para aliviar deudas

Desde la Represa de Salto Grande advierten sobre el fenómeno El Niño

Desde la Represa de Salto Grande advierten sobre el fenómeno El Niño

San Agustín: un dominico vuelve a la parroquia y será administrador parroquial

San Agustín: un dominico vuelve a la parroquia y será administrador parroquial

Más de 50 artistas participaron del Encuentro Provincial de Muralismo en Maciá

Más de 50 artistas participaron del Encuentro Provincial de Muralismo en Maciá

Entre Ríos: el salario inicial docente quedó por debajo de la canasta básica

Entre Ríos: el salario inicial docente quedó por debajo de la canasta básica

Dejanos tu comentario