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ONG entrerriana afirmó que la reforma de la Ley de Glaciares "producirá un grave ecocidio"

La abogada Cecilia Domínguez, de CEYDAS, expuso en la audiencia pública y se manifestó en contra de la modificación de la ley que protege los glaciares.

27 de marzo 2026 · 12:35hs
ONG entrerriana afirmó que la reforma de la Ley de Glaciares producirá un grave ecocidio

En el marco de la audiencia pública en la Cámara de Diputados de la Nación sobre la reforma de la Ley 26.639, que protege los glaciares y el ambiente periglaciar, se produjo un fuerte debate acompañado de reclamos y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. En este contexto, la abogada entrerriana Cecilia Domínguez, representante de la ONG Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS), fue una de las voces destacadas.

Durante su intervención del 25 de marzo, la letrada advirtió que la reforma de la ley responde "a un colonialismo impuesto desde el extranjero" y subrayó la importancia de los glaciares como sistemas ecológicos vitales, capaces de garantizar la calidad de vida de múltiples especies. Domínguez alertó que la modificación legal podría desencadenar un “grave ecocidio que conllevará la destrucción de toda la cadena ecológica".

Este jueves se escucha a más expositores. En la primera hubo una abrumadora mayoría que se manifestó en contra del proyecto.

Ley de Glaciares: arrancó la segunda jornada de audiencia pública, con participación remota

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La exposición comienza en el minuto 36

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"Colonialismo"

La abogada finalizó su discurso afirmando que este intento de modificación por parte del Gobierno nacional “nace de un colonialismo impuesto desde el extranjero que busca satisfacer los intereses de un capitalismo financiero”.

La audiencia tuvo momentos de mucha tensión signados por reclamos de los disertantes quienes calificaron la audiencia de “farsa” y “antidemocrática” debido a que –entre otras irregularidades- solo el 0,4 % de los inscriptos pudo exponer.

También expusieron distintos referentes sociales y políticos como la ex diputada Marta Maffey, el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Andrés Nápoli, Director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.

Ley de Glaciares Entrerriana reforma
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