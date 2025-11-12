Uno Entre Rios | El País | Alberto Fernández

Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández

El expresidente Alberto Fernández despidió en redes a Dylan, su perro collie, con un emotivo mensaje luego de conocerse su fallecimiento.

12 de noviembre 2025 · 17:53hs
Murió Dylan

Murió Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández.

El expresidente Alberto Fernández despidió a su perro Dylan, quien falleció luego de varios meses de dificultades en su salud. El can había acompañado al ex mandatario durante su paso de cuatro años por la Quinta de Olivos.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, Dylan vivía junto a Fernández en el barrio porteño de Puerto Madero y tenía un paseador que lo sacaba a diario.

En los últimos tiempo, se lo había visto por el barrio desmejorado y con dificultades para desplazarse.

“Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado. Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio”, expresó Fernández en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido. Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!”.

