Milei viaja a EEUU: prevé reunirse con Trump y Georgieva

El presidente Javier Milei finalmente volará a EEUU. Prevé reunirse con el presidente Donald Trump y Kristalina Gerogieva, titular del FMI.

22 de septiembre 2025 · 07:33hs
El presidente Javier Milei tenía previsto volar este domingo a la noche a Estados Unidos previo a su discurso ante la ONU y a la esperada reunión prevista para el martes con su par norteamericano, Donald Trump, aunque reprogramó el viaje y partirá este lunes. El nuevo horario aún no está definido. A partir de esta decisión, el gobierno argentino tuvo que reagendar el encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

A su vez, este lunes, previo al viaje, se abocará al plano local: por la mañana encabezará la mesa política -conformada tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires- y más tarde se reunirá con su Gabinete en Casa Rosada. Si bien no se confirmó el horario del vuelo a EEUU, se espera que sea entre las 19 y las 23 horas, consignó Ámbito Financiero.

Además de las reuniones con Trump y con Georgieva, el objetivo central de Milei en este viaje es exponer ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el próximo miércoles. El martes, poco después de su llegada asistirá al discurso del presidente de Estados Unidos previsto para el mediodía y más tarde está previsto que se reúnan en una reunión bilateral que, por el momento, solamente fue confirmada por la Casa Rosada.

El encuentro con el mandatario estadounidense genera doble expectativa en el Gobierno ya que el Presidente confirmó en las últimas horas que se busca un respaldo de la administración de Donald Trump en momentos en que el Banco Central debe intervenir fuertemente en el mercado de cambios para contener el valor del dólar. Se especula con que el acuerdo podría ser como mínimo de u$s 10.000 millones.

El primer mandatario reconoció que su gobierno está en tratativas con el Tesoro de EEUU para obtener una línea que permita hacer frente a los próximos vencimientos de deuda que el país deberá encarar en 2026. "Estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados", indicó.

La búsqueda de este salvavidas financiero se da luego de una semana de alta tensión cambiaria en la que el Banco Central tuvo que desembolsar u$s1.100 millones para intentar sostener la cotización en el techo de la banda de flotación.

En este contexto, Milei le dijo al diario La Voz del Interior: "Teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son u$s4.000 millones en enero y u$s4.500 millones en julio. Con lo cual nosotros venimos trabajando, esas negociaciones demandan tiempo, pero bueno hasta que no esté confirmado no hacemos anuncios. Pero sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y es cuestión de tiempo también", explicó.

