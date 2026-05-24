Terminó el primer tiempo de la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, River Plate y Belgrano empatan 1 a 1. Facundo Colidio, a los 18 minutos, abrió el marcador para el Millonario. A los 25 minutos, el entrerriano Leonardo Morales igualó para el Pirata.
Al término del primer tiempo, River y Belgrano empatan en la final
Con goles de Facundo Colidio y el entrerriano Leonardo Morales, en el estadio Mario Alberto Kempes, River y Belgrano igualan 1 a 1.
24 de mayo 2026 · 15:34hs
El Millonario va por su 38° campeonato y 71° título oficial, mientras que el Pirata tratará de quedarse con su primera estrella.
Formaciones para River y Belgrano
River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Estadio: Mario Alberto Kempes.