Al término del primer tiempo, River y Belgrano empatan en la final

Con goles de Facundo Colidio y el entrerriano Leonardo Morales, en el estadio Mario Alberto Kempes, River y Belgrano igualan 1 a 1.

Terminó el primer tiempo de la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, River Plate y Belgrano empatan 1 a 1. Facundo Colidio, a los 18 minutos, abrió el marcador para el Millonario. A los 25 minutos, el entrerriano Leonardo Morales igualó para el Pirata.