Milei quedó segundo en un ranking de líderes mundiales, detrás de Meloni y delante de Trump

La elección fue realizada por el medio británico The Telegraph a través de una encuesta entre lectores.

El presidente Javier Milei quedó segundo en la encuesta que el diario The Telegraph realizó entre lectores para elegir a los principales líderes del mundo en 2025, una lista que encabezó la italiana Giorgia Meloni y en la que Donald Trump quedó tercero.

Según el diario, se recibieron más de 10.000 respuestas y de ellas surgió un claro top cinco. Los votantes de la encuesta -para la que los militantes libertarios de redes sociales hicieron una fuerte campaña en días previos llamando a participar- destacaron los avances de Milei en recomponer el rumbo de la economía argentina a través de un descenso fuerte de la inflación.

Milei también figuró en la lista de los cinco principales líderes mundiales que eligió un panel de periodistas del diario. El argentino y Meloni son los únicos dos líderes que figuraron en ambas encuestas.

El Presidente @JMilei ha sido elegido como 2do líder mundial por los lectores del Telegraph. Considerando que hace escasos pocos años teníamos un gobierno sin palabra que era el hazmerreír del mundo, creo que no dimensionamos plenamente lo logrado por el Presidente para cambiar… https://t.co/cJd3XvKrTr — Fede Sturzenegger (@fedesturze) January 1, 2026

Repercusiones

Tras la elección de Javier Milei como el segundo líder mundial más influyente, según el diario británico The Telegraph, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado comparó la proyección del mandatario y marcó diferencias con la de sus antecesores.

"Considerando que hace escasos pocos años teníamos un gobierno sin palabra que era el hazmerreír del mundo, creo que no dimensionamos plenamente lo logrado por el Presidente para cambiar la imagen del país", escribió en su cuenta de X.

El ministro de Economía se sumó a la euforia generada por la encuesta del diario británico The Telegraph que ubicó a Javier Milei entre los líderes mundiales más influyentes. En este sentido, destacó que el titular del Ejecutivo nacional haya salido segundo en ese ranking.

Nuestro Presidente @JMilei votado segundo líder mundial.

No perdamos nunca la perspectiva: hace apenas 2 años estuvimos a punto de convertirnos en Venezuela.

No vamos a tener otro presidente igual. https://t.co/B9H0zqpKOa — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 1, 2026

"No perdamos nunca la perspectiva: hace apenas 2 años estuvimos a punto de convertirnos en Venezuela. Aprovechemos cada minuto de su presidencia, porque no vamos a tener otro presidente igual", escribió Caputo en su cuenta de X.