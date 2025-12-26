Uno Entre Rios | El País | Banco Central

Banco Central: las reservas subieron en casi US$ 600 millones y son récord en la era Javier Milei

El Banco Central informó que las reservas subieron US$ 596 millones y cerraron en un nuevo récord en la gestión de Javier Mile. Alcanzaron los US$ 43.610.

26 de diciembre 2025 · 22:20hs
El Banco Central informó que las reservas subieron US$ 596 millones. 

Las reservas de divisas del Banco Central dieron un salto fuerte de US$ 596 millones y cerraron en un nuevo récord en la gestión de Javier Milei de US$ 43.610 millones. La evolución de las reservas es seguida de cerca por los especialistas porque es la variable clave que mira el FMI para determinar si se cumplirá la meta del último desembolso.

Sobre las reservas en el banco Central

Fue en una jornada en la que el dólar oficial minorista cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.475,45 para la venta.

La suba de la jornada respondió al ingreso de divisas por parte de organismos internacionales y a la suba de cotizaciones. De este modo, en la semana corta de Navidad las arcas de la autoridad monetaria escalaron u$s1.197 millones.

En el segmento mayorista, el dólar se ubicó en $1.452,50. El dólar blue cotizó a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Por su parte, el dólar CCL cotiza a $1.527,22 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,1%. En tanto, el MEP operó a $1.486,11 y la brecha con el dólar oficial es de 2,3%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

Banco Central reservas Javier Milei
