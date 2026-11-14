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Milei negocia con los gobernadores la suspensión de las PASO y busca los votos en el Senado

El gobierno de Milei busca suspender las PASO para 2027. Santilli negocia con los gobernadores y se reunió con Frigerio para conseguir apoyo en el Senado.

14 de noviembre 2026 · 18:43hs
Milei negocia con los gobernadores la suspensión de las PASO y busca los votos en el Senado.

Milei negocia con los gobernadores la suspensión de las PASO y busca los votos en el Senado.

El gobierno de Javier Milei aceleró las negociaciones con los gobernadores para conseguir los votos necesarios que permitan suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Aunque la intención inicial era eliminarlas definitivamente, el oficialismo ahora apunta a conseguir su suspensión para las elecciones de 2027.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que la iniciativa podría tratarse durante las próximas dos semanas. En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, retomó los contactos con mandatarios provinciales para garantizar los apoyos parlamentarios.

Entre los gobernadores que podrían acompañar la propuesta aparecen los radicales Alfredo Cornejo, Maximiliano Pullaro, Carlos Sadir, Leandro Zdero y Juan Pablo Valdés. También figuran los peronistas Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Martín Llaryora, aunque estos últimos endurecieron sus posiciones y plantearon nuevas exigencias.

Los votos necesarios para suspender las PASO

La Libertad Avanza necesita reunir 37 votos para aprobar la iniciativa en la Cámara alta. Con 21 senadores propios, deberá conseguir el respaldo de otros 16 legisladores. La intención es convocar a una sesión el 26 de noviembre y completar el tratamiento en Diputados durante las extraordinarias.

Entre los mandatarios que rechazan la propuesta aparecen Osvaldo Jaldo, Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto y Ricardo Quintela.

Las negociaciones siguen abiertas y el oficialismo confía en alcanzar los consensos necesarios, aunque varios gobernadores todavía no garantizaron el respaldo de sus legisladores.

Santilli se reunió con Rogelio Frigerio

En ese escenario, Santilli mantuvo una reunión con el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio en la Casa Rosada. El encuentro formó parte de las gestiones para ampliar los respaldos al proyecto, mientras el oficialismo busca cerrar acuerdos antes de llevar la iniciativa al recinto.

El jefe de Gabinete también participó de actividades en Corrientes junto a Karina Milei y el gobernador Juan Pablo Valdés, en el marco de los contactos políticos que mantiene el Ejecutivo con las provincias.

La discusión por las PASO se vincula además con las estrategias electorales de 2027 y la expansión territorial de La Libertad Avanza, un factor que genera diferencias entre los gobernadores que mantienen una relación de diálogo con la administración nacional.

Milei PASO Frigerio
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