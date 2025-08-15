Milei lanzó la campaña bonaerense y llamó a "devorar al kirchnerismo en las urnas"

El presidente Javier Milei presentó a los candidatos de La Libertad Avanza para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Cuestionó duramente a Kicillof.

Centrado en los ataques al kirchnerismo, el presidente Javier Milei presentó este jueves a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Son los "encargados de ponerle un freno a Kicillof y al maldito kirchnerismo", afirmó ante los militantes que llenan el club Atenas de La Plata.

El presidente ingresó al acto en medio de los asistentes que gritaban "libertad" y enarbolaban las banderas violetas de LLA. Al llegar al escenario los llamó "leones libres para devorar al kirchnerismo en las urnas". Luego insistió una y otra vez con ese mensaje: describir a la Provincia como una "tierra de nadie" y un "reducto de atraso, corrupción y miseria humana planificada".

En sus primeras palabras agradeció a Sebastián Pareja, el armador de LLA en la Provincia, y al "Jefe", su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia y titular a nivel nacional del partido libertario y la responsable de todos los armados electorales. Luego presentó a las cabezas de listas de las ocho secciones electorales, a quiénes llamó los "encargados de ponerle un freno a Kicillof y al maldito kirchnerismo".

En su descripción de la situación de la provincia de Buenos Aires, el Presidente enumeró una serie de datos negativos, sin decir de dónde vienen, sobre las escuelas y las capacidades de los alumnos en lengua y matemática. También aseguró que los hospitales no tienen heladeras y los médicos cobran menos que otros distritos.

Este panorama lo completó con datos de la inseguridad, uno de los ejes de la campaña. Afirmó que "con esta decadencia y este descuido obtuvimos una provincia bañada en sangre". Afirmó que la tasa de homicidios en La Matanza es seis más alta que la de Rosario y lanzó uno de sus dardos: "el kirchnerismo es peor que el narcotraficante".

Los dardos contra Kicillof

Javier Milei apuntó directamente contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, la principal figura del peronismo y quien decidió desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales. Lo acusó de "darle la espalda a los bonaerenses una y otra vez", de "gastar mal" y de usar llenar su gobierno de "ñoquis".

Entre los asistentes, hubo varios que insultaron a Kicillof y pidieron la "intervención" de la Provincia, ante la sonrisa de Milei, quien no dijo nada, pero dejó que sigan con esos cantos. Por el contrario, fueron a tono con tu discurso en contra de las políticas de género, los recitales gratuitos y la pauta oficial.

"Pero el problema es mucho más profundo y antiguo que Kicillof. Se trata de un Estado elefantiásico, que tras haber montado capa tras capa de burócratas inservibles y militantes rentados", afirmó Milei, según reprodujo Ámbito Financiero.

El problema sería, en realidad, las "cuatro décadas de populismo" que convirtieron a la Provincia "en un reducto de atraso, corrupción y miseria humana planificada".

Estas elecciones se tratan, para Milei, de "romper de una vez por todas las cadenas soviéticas que nos detuvieron todos estos años". "Ellos sólo ven al Provincia un medio para un fin, el cual consiste en quedarse en el poder para resistir el cambio estructural que estamos llevando adelante desde la Nación", sostuvo.

El llamado a ir a votar

El presidente hizo hincapié en la necesidad de que los bonaerenses vayan a votar. “Quedarse en casa no es una opción”, afirmó y causó al peronismo de incentivar la baja participación electoral.

“Quieren que los bonaerenses de bien se queden en la casa, para que solo vayan a votar sus ñoquis. No es causalidad que en la tercera sección electoral, vayan ocho intendentes como candidatos. a pesar de que no tienen ninguna intención de asumir, lo cual es un fraude moral”, cuestionó.

“El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peores hombres y vaya que los que son bien malos. Estuvimos mucho tiempo mirando para cualquier lado, es momento de meterse y sacarlos a patadas de una vez. Por eso, los bonaerenses de bien no podemos permitir que se salgan con la suya, tenemos que ir a votar, aunque nos quieran hacer votar cargos provinciales que la mayoría de la gente ignora. Hay que votar, como si se tratara de un acto de defensa persona”, sostuvo.