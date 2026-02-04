Uno Entre Rios | La Provincia | Santa Ana

Denuncian entrega de una casa en condiciones indignas en Santa Ana

Una familia de Santa Ana denuncia una vivienda entregada en condiciones precarias, con filtraciones y sin espacio suficiente, que terminó separando a sus hijos.

4 de febrero 2026 · 13:07hs
En las últimas horas salió a la luz una situación que expone con crudeza la realidad de una familia de Santa Ana y pone en cuestión el discurso de asistencia social municipal. Federico Zapata dio a conocer el caso de un vecino, padre de tres hijas, que padece hoy las consecuencias de una vivienda precaria, incompleta y sin calidad mínima.

La promesa fue el acceso a una vivienda propia. La realidad, sin embargo, fue muy distinta: un espacio tan reducido que no alcanza para albergar dignamente a toda la familia. La situación llegó a un límite doloroso cuando la hija mayor debió mudarse a la casa de su abuela porque en la vivienda no hay lugar suficiente para dormir.

Una familia de Santa Ana sufre las consecuencias de una vivienda mal ejecutada

"Cuando el Estado entrega una vivienda que te obliga a echar a un hijo porque no entra, no te está ayudando, te está castigando", expresó Zapata.

A esto se suma la precariedad de la construcción. Según relató el vecino, durante los días de calor extremo el techo no brinda protección alguna, convirtiendo el interior en un verdadero horno. Cuando llueve, el agua se filtra por distintos sectores de la vivienda. Se trata de un pequeño espacio de material que no resiste ni las altas temperaturas ni las tormentas.

Tras la exposición pública del caso, Zapata también respondió a quienes suelen desviar el foco del problema juzgando la situación laboral o el esfuerzo personal de quienes atraviesan necesidades básicas.

"Muchos van a salir a juzgar, a decir que no trabaja lo suficiente o que no hace lo suyo. Pero la falta de un empleo o la crisis económica que atraviesa el país no le da derecho a ningún gobernante a tratar a un vecino como descarte", afirmó.

Para el dirigente, el debate no pasa por los ingresos del vecino, sino por la responsabilidad del Estado municipal. Sostuvo que si el municipio decide intervenir con una solución habitacional, tiene la obligación moral y legal de garantizar condiciones dignas. "Entregar algo que se llueve y donde no entra una familia completa es una burla. El respeto a los hijos de Santa Ana no depende de cuánto gane su padre al mes", remarcó.

El vecino decidió hacer pública su situación únicamente por el bienestar de sus hijas. No se trata de una cuestión partidaria, sino de una necesidad básica de supervivencia. Mientras desde el oficialismo se exhiben estadísticas de asistencia, la imagen de un padre intentando proteger a sus hijas del agua que entra en su propia casa refleja una realidad que no puede ser negada.

"Estamos acá para defender a la gente, no para juzgar su pobreza. Lo que se entregó es una limosna de campaña mal ejecutada, y es hora de que en Santa Ana la política vuelva a tener corazón y, sobre todo, respeto por la familia", concluyó Zapata.

