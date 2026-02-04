Uno Entre Rios | La Provincia | Agmer

AGMER: "La reunión con el gobierno fue positiva"

AGMER se reunió con el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca y se delinearon puntos a seguir en futuros encuentros.

4 de febrero 2026 · 14:23hs
El Secretario General de AGMER, Abel Antivero, dialogó con Radio La Red Paraná (88.7) sobre la discusión salarial de cara al inicio del ciclo lectivo: "Tenemos la necesidad de tener una discusión salarial ante el difícil escenario económico que está pasando la sociedad entera".

AGMER se reunió con el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, con el propósito de plantear varios puntos de la agenda docente. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos expresó su convicción sobre la necesidad de plantear durante el año la discusión salarial como tema central para los docentes y, si bien la reunión con el gobierno provincial fue hace dos semanas, Antivero explicó que hubo avances y esperan el llamado antes del inicio del ciclo lectivo.

LEER MÁS: Agmer planteó una "urgente" convocatoria a paritarias por parte del Gobierno

Puntos

"Planteamos la apertura de diferentes estados paritarios que tiene que ver con salud laboral y con infraestructura. Porque nosotros vemos una mirada también desde dentro de las escuelas que muchas veces el gobierno no la tiene. Nuestros compañeros son parte de la vida de las instituciones, por lo tanto, hay problemáticas que nos trasladan y que nosotros podemos analizar muchas veces con el gobierno, a través de sus funcionarios", explicó el secretario respecto a la labor que llevan adelante como gremio.

Sobre las Escuelas de Innovación (Nivel Secundario), AGMER planteó lo inconsulto de los avances para una transformación de fondo que implica, entre otras cosas, precarización laboral, modificación de diseños curriculares, sistema de evaluación, régimen de asistencia y cargas horarias.– Ante los planteos sobre lo sucedido con el Nivel Superior, el CGE informó que están en diálogo con cada instituto confirmando las preinscripciones y las continuidades.

"El gobierno había definido en el último semestre avanzar sobre recategorizar escuelas y eso implica que algunos docentes puedan llegar a quedarse sin trabajo. Y nos pasó en el departamento Feliciano, donde 38 docentes se quedaron sin su empleo", explicó el secretario con respecto a otro de los puntos que se pusieron en debate en la reunión.

Finalmente, Antivero concluyó que el trabajo que lleva adelante el gremio es pura y exclusivamente para evitar ajustes en la educación: "Sobre todo si hablamos de las escuelas rurales, hay que seguir teniéndolas".

