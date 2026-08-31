Uno Entre Rios | El País | feriado

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas "vacaciones" de 9 días

Mientras los argentinos encaran el último tramo de 2026, un repaso por los feriados que quedan y la particular chance que se abre el próximo año

31 de agosto 2026 · 14:27hs
Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas vacaciones de 9 días

Los feriados, se sabe, son una chance de descanso que se suma a los tradicionales fines de semana. Muchas veces son oportunidades, incluso, para viajar. Por eso no es raro que, cada lunes, los argentinos repitan una pregunta infaltable: ¿cuándo será el próximo feriado? ¿Hay en el horizonte chance de algún fin de semana largo?

La buena noticia es doble. Por un lado, quedan varios feriados aún de cara al final de 2026. Incluso, chances de findes extra largos para hacer alguna escapadita cercana. Por el otro, se abre una ventana increíble para viajar más lejos en 2027.

Costa Mujeres es un destino pujante a sólo 15 kilómetros al norte de la zona de playas de Cancún.

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas "vacaciones" de 9 días

Santa Fe podría sumar un nuevo feriado el año próximo por la fundación del Fuerte Sancti Spiritu

Santa Fe podría sumar un nuevo feriado el año próximo por la fundación del Fuerte Sancti Spiritu

La gran chance de marzo de 2027

Hay que tener en cuenta el mes de marzo de 2027. Feriados nacionales y la tradicional celebración de la Semana Santa conflyuen para permitir un descanso muy largo. A tener en cuenta: basta pedirse dos días para lograr nueve de descanso. En el almanaque se deben marcar en rojo el lunes 22 y el martes 23 de marzo.

De esta manera, quedan el sábado 20 y domingo 21 de marzo como fin de semana tradicional, luego el lunes 22 y martes 23 de marzo como días en los que el trabajador se pide licencia. Allí se pega el miércoles 24 de marzo, que es feriado nacional inamovible por conmemorarse el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia).

Entonces llegan jueves 25 y viernes 26 de marzo, que el año próximo son Jueves y Viernes Santo. Funcionan con régimen de asueto y feriado, respectivamente. Luego, llega el fin de semana de cierre con el sábado 27 y domingo 28 de marzo.

De este modo, con un uso mínimo de los días de descanso, se abre una gran posibilidad de descanso y viaje.

Quedan varios feriados en 2026. Y se abre una gran chance de viaje en 2027.

Quedan varios feriados en 2026. Y se abre una gran chance de viaje en 2027.

Los feriados que quedan en 2026

¿Qué pasa ahora, de cara a los últimos meses de 2026? A continuación, un repaso por el calendario de Argentina. La mala noticia es que septiembre no ofrece feriados nacionales, pero de octubre a noviembre hay varias fechas para agendar.

Septiembre

  • Sin feriados nacionales.

Octubre

  • Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

  • Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20)

Diciembre

  • Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos

  • Martes 8: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

  • Viernes 25: Navidad (feriado inamovible)

feriado fin de semana largo vacaciones Feriados
Noticias relacionadas
santa fe podria sumar un nuevo feriado el ano proximo

Santa Fe podría sumar un nuevo feriado el año próximo

La medida del SENASA abarca a Entre Ríos y Buenos Aires. Y extiende su vigencia hasta el 30 de junio de 2028 para continuar las acciones en terreno.

Senasa amplió el área de emergencia fitosanitaria por el picudo rojo de las palmeras

granja tres arroyos paralizo una planta en una localidad bonaerense

Granja Tres Arroyos paralizó una planta en una localidad bonaerense

el gobierno otorgo un aumento para militares, fuerzas de seguridad y empleados publicos

El Gobierno otorgó un aumento para militares, fuerzas de seguridad y empleados públicos

Ver comentarios

Lo último

Boca vendio a Exequiel Zeballos a Italia

Boca vendio a Exequiel Zeballos a Italia

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Buscan que perros y gatos puedan acompañar a adultos mayores en residencias geriátricas

Buscan que perros y gatos puedan acompañar a adultos mayores en residencias geriátricas

Ultimo Momento
Boca vendio a Exequiel Zeballos a Italia

Boca vendio a Exequiel Zeballos a Italia

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Buscan que perros y gatos puedan acompañar a adultos mayores en residencias geriátricas

Buscan que perros y gatos puedan acompañar a adultos mayores en residencias geriátricas

Torneo Federal Regional Amateur: Arenas sub 13 se metió en la final de la Zona Litoral Sur

Torneo Federal Regional Amateur: Arenas sub 13 se metió en la final de la Zona Litoral Sur

Entre Ríos se colgó la medalla de bronce en el Argentino U13

Entre Ríos se colgó la medalla de bronce en el Argentino U13

Policiales
Tragedia en Buenos Aires: un pitbull atacó y mató a una beba de cinco meses

Tragedia en Buenos Aires: un pitbull atacó y mató a una beba de cinco meses

Prisión perpetua para Horacio Rafael Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

Prisión perpetua para Horacio Rafael Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

Investigan a un distribuidor de Concepción del Uruguay por cigarrillos falsificados

Investigan a un distribuidor de Concepción del Uruguay por cigarrillos falsificados

Puente Victoria - Rosario cortado tras un vuelco: cuatro heridos

Puente Victoria - Rosario cortado tras un vuelco: cuatro heridos

Ruta 168: una disputa por la venta de frutillas terminó a los tiros y dejó tres heridos

Ruta 168: una disputa por la venta de frutillas terminó a los tiros y dejó tres heridos

Ovación
Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Torneo Federal Regional Amateur: Arenas sub 13 se metió en la final de la Zona Litoral Sur

Torneo Federal Regional Amateur: Arenas sub 13 se metió en la final de la Zona Litoral Sur

Entre Ríos se colgó la medalla de bronce en el Argentino U13

Entre Ríos se colgó la medalla de bronce en el Argentino U13

Concordia: preocupación por un jugador que perdió el conocimiento tras un golpe durante un partido

Concordia: preocupación por un jugador que perdió el conocimiento tras un golpe durante un partido

Lionel Messi cambió la historia: los números que deja tras su retiro de la Selección Argentina

Lionel Messi cambió la historia: los números que deja tras su retiro de la Selección Argentina

La provincia
El Gobierno unifica 19 Registros del Automotor en Entre Ríos y reorganiza el sistema registral

El Gobierno unifica 19 Registros del Automotor en Entre Ríos y reorganiza el sistema registral

Entre Ríos avanza con el fin de las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores

Entre Ríos avanza con el fin de las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores

Entre Ríos: abren una nueva convocatoria del Registro de Artesanas y Artesanos

Entre Ríos: abren una nueva convocatoria del Registro de Artesanas y Artesanos

El Municipio de Paraná publicó el listado de residencias geriátricas y gerontológicas habilitadas

El Municipio de Paraná publicó el listado de residencias geriátricas y gerontológicas habilitadas

Por primera vez en 40 años, el gremio de los viales va a la huelga

Por primera vez en 40 años, el gremio de los viales va a la huelga

Dejanos tu comentario