Estancia La Rosalía: dictaron prisión preventiva para los acusados del millonario robo

El juez de Garantías de Chajarí, Guillermo Mautone resolvió dictar 60 días de prisión preventiva para los seis imputados por el robo en la estancia La Rosalía.

Uno de los operativos realizados luego del millonario robo a la estancia La Rosalía.

El juez de Garantías de Chajarí, Guillermo Mautone resolvió este lunes dictar 60 días de prisión preventiva para los seis imputados por el millonario robo ocurrido en la estancia La Rosalía, ubicado en Distrito Tatutí, departamento Federación. La medida fue dispuesta luego de una audiencia que comenzó el sábado.

Tras una extensa audiencia el pasado sábado desde las 8 hasta las 14 en los Tribunales de Chajarí para resolver sobre la prisión preventiva de los seis detenidos acusados del robo denunciado en unos 100 millones de pesos por Rubén Ponzoni en la finca de su propiedad el pasado 12 de agosto.

Los imputados del robo en la estancia

Los seis imputados que deben cumplir la decisión judicial son Juan Ignacio Sebastián Arias; Marcelo Enrique Burna; Lucas Ezequiel Perini; Daniel Antonio Montenegro; Ariel Oscar Buchanan e Iván Viviani.

Al fundamentar su resolución, Mautone hizo referencia al artículo 353 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, que establece los requisitos para disponer una prisión preventiva y contempla, entre otros aspectos, la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación punible del imputado en el hecho.

En ese sentido, el juez sostuvo que existen elementos que permiten hablar de una "probable participación" de los seis acusados, aunque aclaró que, a partir de esta instancia, será la Fiscalía la que deberá continuar con la investigación y reunir las pruebas que permitan ratificar esas participaciones.

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Mautone calificó el trabajo realizado hasta el momento como una investigación "meticulosa y exhaustiva" y consideró que existen "elementos de cargo superlativos", situación que, según señaló, configura "una situación procesal compleja para los imputados".

Otro de los aspectos mencionados por el magistrado fue la modalidad en la que se habría desarrollado el robo. "No es menor que actuaron en el hecho a cara descubierta, no les importó ser reconocidos", expresó, al tiempo que destacó el apoyo logístico que habría tenido el grupo, al señalar que se trató de "6 personas y 6 autos".

Buscan determinar quién fue el entregador

Durante la audiencia también quedó planteada la posibilidad de que existan otras personas involucradas en el hecho. Tanto desde la Fiscalía como desde el Juzgado se indicó que la investigación deberá continuar para determinar, entre otros aspectos, quién habría sido el "entregador", es decir, la persona que habría proporcionado información sobre la cantidad de dinero que se encontraba en el establecimiento rural.

Uno de los operativos realizados luego del millonario robo a la estancia La Rosalía.

Mautone también se refirió a la presentación espontánea de tres de los imputados. Si bien valoró que se hayan presentado voluntariamente, hizo especial hincapié en que lo hicieron "sin sus celulares".

En ese punto, cuestionó el planteo realizado por las defensas, al considerar que, si los involucrados no hubieran tenido participación en el hecho, no debería haber existido inconveniente en entregar sus teléfonos para que fueran sometidos a las correspondientes investigaciones.

Las imágenes que buscan reconstruir los movimientos

Otro de los elementos que el juez y la Fiscalía consideraron especialmente llamativo fue la extracción del DVR, es decir, el grabador de video digital, de la concesionaria de Burna.

Según se expuso durante la audiencia, las imágenes permitirían establecer con precisión los movimientos de al menos cinco vehículos que habrían estado vinculados con el hecho. Entre ellos se mencionó una camioneta Toyota Hilux de color bordó, que habría sido utilizada para ingresar al establecimiento y posteriormente incendiada; una camioneta de color blanco; un Peugeot 208; una Ford EcoSport y un Volkswagen Gol de color negro.

A estos vehículos se sumó un camión con batea, propiedad de Juan Ignacio Sebastián Arias. De acuerdo con lo señalado por la Fiscalía, todos estos rodados habrían sido registrados en la estación de servicio Nueva Energía, ubicada sobre la Autovía 14, a pocos metros de la rotonda de ingreso a Chajarí.