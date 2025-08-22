Luis Caputo pasó a disponibilidad 300 trabajadores de INTA, Inase y del Instituto Vitivinícola

Horas después de que el Senado rechazara los vetos de Javier Milei, Luis Caputo dispuso la disponibilidad de 300 trabajadores de INTA, Instituto Vitivinícola e Inase

Horas después de que el Senado rechazara los vetos de Javier Milei, Luis Caputo dispuso la disponibilidad de 300 trabajadores de INTA, Instituto Vitivinícola e Inase

El ministro de Economía Luis Caputo dicto una resolución por la cual pasa a disponibilidad a unos 300 trabajadores de planta permanente de INTA, Instituto Vitivinícola e Instituto Nacional de la Semilla (Inase), horas después de que el Senado rechazara los vetos del presidente Javier Milei.

La Resolución 1240/25, publicada este viernes en el Boletín oficial dispone en su artículo primero "que el personal de planta permanente con estabilidad adquirida, que se detalla en los Anexos I, que integran esta medida, queda en situación de disponibilidad a partir del dictado de la presente , por el plazo que en cada caso se indica, en los términos del artículo 11 del anexo I al decreto 1421 del 8 de agosto de 2002 y sus modificatorios, reglamentario de la ley 25.164, como consecuencia de la transformación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) , organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Economía, en un organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía; de la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE); y de la transformación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en una unidad organizativa en el ámbito de la citada Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de este ministerio.

Por otra parte se limita toda licencia sin goce de haberes, comisión de servicios, adscripción o asignación transitoria de funciones oportunamente dispuesta con relación al personal del ex Instituto Nacional de Semillas (INASE), del Instituto Nacional de Vitivinicultura y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El jueves por la noche y con amplio apoyo opositor, el Senado rechazó cuatro decretos delegados y un DNU de relevancia dictados por el gobierno del presidente Javier Milei, entre los que se destacan el que disuelve Vialidad Nacional y otros que modifican las estructuras del INTI e INTA. Por tal motivo se estudia si la Resolución 1240 está reñido con la decisión y voto en el Senado.

