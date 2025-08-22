Uno Entre Rios | El País | Cristina Kirchner

Explotó Cristina Kirchner contra Milei por el caso Andis: "¡Sí que sabías!"

Cristina Kirchner cruzó a Milei por el caso Andis: lo acusó de estar al tanto de las coimas y le recordó la doctrina Vialidad. "¡Sí que sabías!", lanzó.

22 de agosto 2025 · 15:42hs
Explotó Cristina Kirchner contra Milei por el caso Andis: ¡Sí que sabías!.

Explotó Cristina Kirchner contra Milei por el caso Andis: "¡Sí que sabías!".

Cristina Kirchner aprovechó el escándalo de las coimas de la Andis para avisarle a Javier Milei que si la Justicia aplica la misma doctrina por la que ella está presa, el panorama para el presidente "es infinitamente peor".

"Che Milei… ¿Te acordás de la doctrina Vialidad?", arranca irónicamente el texto compartido por la ex presidenta en la red social X. Luego recuerda que para la justicia en esa causa "una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública".

LEER MÁS: Coimas: secuestraron el celular de Diego Spagnuolo y más de 260.000 dólares al dueño del laboratorio

Dura carta de Cristina contra Milei por el escándalo de discapacidad

"Dejame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muyyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal", remarcó Cristina.

"Porque si yo como presidenta 'debía saber' y por lo tanto era responsable penal directa de lo que hacía cada funcionario público… Imaginate vos después de que TODOS LOS ARGENTINOS HEMOS ESCUCHADO a tu amigo y abogado personal Diego Spagnuolo relatar cuando te fue a ver para informarte personalmente de las andanzas de EL JEFE y su pandilla, cobrando retornos nada más ni nada menos que con los medicamentos en el área pública de discapacidad a la que le pasaste la motosierra…", continúa.

"Más escandaloso y vergonzoso no se consigue y, encima, ¿lo único que se te ocurre es rajar al que te fue a contar lo que pasaba? ¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste? ¿Que 'quién es ese Spagnuolo'? ¿Que no la conocés a tu hermana?", siguió con las ironías.

"Los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡NO HICISTE NADA! O sea… ni siquiera te van a poder aplicar la doctrina Vialidad porque vos Milei, ¡SÍ QUE SABÍAS!", lanzó Cristina.

Luego, la ex presidenta escribió que Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, "es amigo personal de Mauricio Macri, con quien juega al pádel, igual que los fiscales y los jueces que me condenaron".

