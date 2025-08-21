El Gobierno nacional pasó la motosierra por la ANSV y despidió a 97 empleados

La ANSV (Agencia Nacional de Seguridad Vial) comenzó a ser desmantelada por el Gobierno nacional. Pasaron a disponibilidad a casi 100 trabajadores.

El Gobierno nacional despidió a 97 empleados de la ANSV.

El Gobierno nacional avanza en el desmantelamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). En este marco, este jueves se oficializó el pase a disponibilidad de 97 empleados del organismo, en lo que representa el primer paso para su disolución definitiva.

El organismo fue creado en el año 2008 con el objetivo de coordinar políticas para reducir la siniestralidad vial en todo el país. Durante su existencia, logró una disminución del 28% en la cantidad de víctimas fatales en accidentes de tránsito.

"Sacan leyes que atentan contra el superávit fiscal", dijo Javier Milei sobre la emergencia en discapacidad

Futuro incierto en la ANSV

La decisión de cerrar la agencia, enmarcada en el plan de reducción de la estructura estatal, generó preocupación por el futuro de las políticas de seguridad vial a nivel nacional.

El cierre de la ANSV pone en duda la continuidad de programas clave como el scoring nacional, la licencia nacional de conducir y las campañas de concientización que contribuyeron a la baja de la mortalidad en las rutas del país.

Datos para tener en cuenta

* Disolución del organismo: el Gobierno nacional avanza en el cierre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

* Despidos: como primer paso, este jueves se pasó a disponibilidad a 97 empleados del organismo.

* Logro histórico: la agencia fue responsable de una reducción del 28% en las muertes por siniestros viales desde su creación.