Luis Barrionuevo retiró su apoyo a Javier Milei

Esta mañana el dirigente gastronómico, Luis Barrionuevo, retiró públicamente su apoyo al candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, tras la firma del acuerdo político con Mauricio Macri y Patricia Bullrich de cara al balotaje. Según indicaron desde la prensa del espacio libertario, "no tenían noción del malestar del sindicalista".

El rumor comenzó a circular a partir de que un referente de UTHGRA confirmó al medio Infobae que Barrionuevo se alejaba del espacio y, horas más tarde, el propio dirigente difundió un comunicado confirmando la noticia y explicando los motivos detrás de esta decisión . "Con un sentimiento de profunda indignación y desencanto, me veo en la necesidad de alzar mi voz para comunicar que no puedo, ni voy a acompañar esta sorpresiva alianza entre el partido de Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich" , comenzó el texto.

"La pregunta sobre 'la casta' ha inundado esta campaña y me veo forzado a cuestionar: al final del día, ¿quién resultó ser la verdadera casta? Es evidente que la ilusión de nuestra juventud, sedienta de autenticidad y de cambio, ha sido traicionada al observar que se pacta con personajes que encarnan lo que se prometió combatir", comentó y remarcó: "En la vida, la dignidad no se vende ni se negocia. Y, aunque se proclame lo contrario, no todo es lo mismo".

"Patricia Bullrich ensucia la esencia de la propuesta inicial, desvirtúa y contradice totalmente lo pilares que me motivaron a respaldar a Milei. No voy a compartir un mismo esfuerzo político con alguien que es la encarnación del castigo al pueblo trabajador, como lo demostró en sus reiterados pasos por el poder" y añadió: "Por estas razones y, pese a todo lo que prometía ser un futuro para la Argentina, tomo la firme decisión de desvincularme de esta nueva alianza".

Finalmente el sindicalista insistió en la necesidad de una reforma laboral "que proteja a los trabajadores y sus organizaciones". "Es crucial subrayar que ningún plan de gobierno debe enfocarse en suprimir al adversario", añadió Barrionuevo por otro lado, "El peronismo es parte de nosotros, de nuestra historia y lo seguirá siendo. Todo camino debe ser inclusivo y respetar las tradiciones que nos definen como argentinos".