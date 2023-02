Lucio Dupuy: su madre y la pareja culpables de homicidio calificado

Este jueves al mediodía, en la sala de audiencias N° 8 de los tribunales de Santa Rosa, se conocerá la sentencia por el crimen de Lucio Dupuy. La jornada concluirá el largo camino judicial para la familia del niño de cinco años. Las acusadas, Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigaíl Páez, pidieron no estar presentes en la sala y esperarán el resultado desde el Centro de Detención de San Luis.

El abogado querellante, que representa a la familia paterna de Lucio, adelantó que no está del todo conforme con el resultado, ya que buscaban que ambas imputadas fueran declaradas culpables por el delito de abuso sexual. Se espera que el particular damnificado confirme si apelará a una instancia superior. Además, el "odio de género" no fue considerado por los jueces. Los argumentos del fallo se conocerán el próximo 13 de febrero.