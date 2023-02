Lucio Dupuy: se denunció a la jueza que entregó la tenencia

Lucio Dupuy 2 (6).jpg

"Estamos ante un evidente caso de mal desempeño. Cuando la custodia de Lucio fue entregada a sus tíos, los sometieron a todos los estudios ambientales posibles. Sin embargo, cuando se trató de entregarlo a la pareja responsable de su tortura y muerte, la jueza incumplió los controles que derivó en la muerte evitable de Lucio", expresó el presidente de la fundación, Raúl Magnasco. Finalmente, indicó: "Confiamos en que la fiscalía asuma su rol y que la jueza Ballester, como mínimo, de un paso al costado. Lucio perdió la vida de la peor manera, pero quién sabe cuántos niños más se encuentran en peligro en este instante por el accionar de esta jueza".

Además de la ONG el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, apuntó contra la magistrada: "La tercera asesina de mi nieto es Ana Clara Páez Ballester, una jueza de minoría de General Pico. Lo entregó en bandeja de oro para que lo mataran. Esta jueza aún sigue en función, haciendo macanas igual, pero no tiene empatía ni corazón". El hombre aseguró que la jueza nunca se comunicó con la familia para darles una explicación: " Jamás me la crucé en el año y dos meses que llevamos en este proceso, no me ha dado la cara y le pedí una explicación de por qué revocó la tenencia. Lucio estaba bien en General Pico y ella se lo entregó a esas asesinas".

Lucio Dupuy.jpg

Hace exactamente dos años, dos meses después de que la jueza accedió a que Espósito Valenti y Páez se quedaran legalmente con la tenencia de Lucio, el menor ingresó al Hospital Evita con golpes en todo el cuerpo. Semanas más adelante, en marzo, fue atendido en el mismo sanatorio por una "deformidad en su dedo con una fractura ósea". El 21 de noviembre de 2021, murió. Tras el crimen, su madre y la pareja de ésta fueron detenidas y trasladadas a la seccional 6° de Santa Rosa y este jueves a las 12 del mediodía, y este jueves los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora resolverán si las acusadas son culpables o inocentes del delito "homicidio calificado y abuso sexual ultrajante". No obstante, la pena no se dará a conocer ese día sino en una audiencia posterior en 15 días.