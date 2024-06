Loan Peña: las novedades del sexto día de búsqueda

Loan Peña: "Al chico lo sacaron del lugar. No puede recorrer tanto"

En tanto, el ministro de Seguridad de Corrientes, Buenaventura Duarte, confirmó que se perita el auto de uno de los detenidos, tras un pedido del fiscal Juan Carlos Castillo.

Fue el funcionario quien sostuvo que en el peritaje al vehículo se busca encontrar rastros de Loan. "Por lo que yo observo el fiscal no descarta ni una hipótesis, a tal punto que secuestró el vehículo de uno de los detenidos y ordenó que se haga la prueba por método odorológico que cuando al perro le hacen olfatear la ropa de Loan y verifica si estuvo dentro del vehículo”, aseguró en diálogo con LT7.

Las autoridades informaron que este miércoles aumenta el rango de rastrillajes para encontrar a Loan Danilo Peña ante la incorporación de efectivos de Salta y Mendoza, junto con dos expertos en búsqueda. En el sexto día de búsqueda crece el escenario de misterio e incertidumbre y los investigadores resaltan que son horas claves para encontrar al menor.

Loan Peña 1.jpg

Loan Peña no está en Chaco

Desde el Departamento de Lucha Contra la Trata de Personas de Chaco confirmó que el pequeño de cinco años no está en Resistencia como había denunciado un hombre al 911. Desde el organismo detallaron que se revisaron las cámaras de seguridad del lugar donde la persona dijo haber visto a Loan y al no obtener resultados confirmaron que el menor no está en dicha provincia.

En la noche del martes un hombre llamó a la Policía y denunció haber visto en Resistencia, Chaco, a Loan dentro de una camioneta el pasado jueves, día que desapareció.

Desde el medio Diario Chaco indicaron que en la denuncia el hombre sostuvo que vio una camioneta Toyota Hilux color blanca, con vidrios polarizados, detenerse en la Ruta Nacional N° 11. Del vehículo descendieron un mayor con un menor, que describió que se trataba de Loan.

La organización no gubernamental La Alameda había solicitado que la Justicia Federal interviniese ante la posible hipótesis de la trata de personas. Según supo Noticias Argentinas, el pedido fue hecho ante la PROTEX, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas que encabezan Alejandra Mangano y Marcelo Colombo.

Loan Peña 3.jpg

La sangre en la media no es de Loan

Los investigadores confirmaron que la media con sangre hallada por Kiara, la perra parte del equipo de canes en un área densamente arbolada, no es del pequeño. De este modo, la Justicia comienza a finalizar los análisis de los elementos incautados durante los rastrillajes para poder así tener información certera de dónde está Loan.

Durante el martes, el juez de garantías Lucio López Lecube dictó la prisión preventiva de los detenidos Bernardino Antonio Benítez, tío de la victima, y la pareja Daniel Ramírez y Mónica del Carmen Millapi. Para el juez, los tres son culpables del delito de abandono de persona, ya que eran garantes del cuidado de Loan.