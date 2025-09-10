Uno Entre Rios | El País | Vuelo

Llega al país el primer vuelo de argentinos deportados por Donald Trump

En las próximas horas llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el primer vuelo con 16 ciudadanos argentinos que fueron deportados por Estados Unidos

10 de septiembre 2025 · 10:33hs
En las próximas horas llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el primer vuelo con 16 ciudadanos argentinos que fueron deportados por Estados Unidos

En las próximas horas llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el primer vuelo con 16 ciudadanos argentinos que fueron deportados por Estados Unidos
En las próximas horas llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el primer vuelo con 16 ciudadanos argentinos que fueron deportados por Estados Unidos

En las próximas horas llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el primer vuelo con 16 ciudadanos argentinos que fueron deportados por Estados Unidos

En las próximas horas llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el primer vuelo con 16 ciudadanos argentinos que fueron deportados por Estados Unidos, en el marco de la nueva política inmigratoria de Donald Trump.

El avión de la empresa Omni Air International, un Boeing 767-300 con capacidad para 247 pasajeros, que fue rentado por la administración en Washington para este tipo de procedimientos, partirá durante este miércoles desde un aeropuerto que no fue revelado. Antes de pisar suelo argentino, hará escalas en la capital de Colombia, Bogotá, y también aterrizará en el aeropuerto internacional de Confis, en Belo Horizonte, en Brasil.

javier milei presentara el presupuesto 2026 el lunes por cadena nacional

Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes por cadena nacional

La decisión fue informada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a través de un sugestivo tuit. El nuevo funcionario es Lisandro Catalán.

Milei designó un  ministro del Interior para dialogar con "gobernadores afines"

aeropuerto ezeiza.jpeg
Irse del país vía Ezeiza es un slogan para no hacerse cargo de los errores propios.

Irse del país vía Ezeiza es un slogan para no hacerse cargo de los errores propios.

LEER MÁS: Estados Unidos frenó el acuerdo de exención de visas para Argentina

En relación a lo que se informó el sitio brasileño especializado Aeroin, el Boeing 767 que vuela bajo el número OAE-3642 realizará una parada de cerca de dos horas en Confins, estado de Minas Gerais, antes de continuar su trayecto hacia la Argentina. El aterrizaje en suelo brasileño está previsto para las 19.30, hora local, y el despegue hacia Buenos Aires está agendado para las 21.30, lo que implica que el vuelo debe arribar al aeropuerto de Ezeiza durante los primeros minutos del jueves, considerando una duración media del tramo entre Belo Horizonte y la capital argentina de poco más de tres horas.

Desde los portales especializados, se advirtió que toda la programación es una previsión y puede estar sujeta a cambios, publica Infobae.

Estados Unidos argentinos deportados Donald Trump

En promedio, se trata de casi un vuelo semanal de deportación. Las cifras dan cuenta de la magnitud de los operativos aéreos y de la frecuencia con la que vuelos de esta naturaleza arriban a diferentes puntos del territorio brasileño.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, los vuelos de deportación tienen como objetivo repatriar a ciudadanos de otros países que han violado las leyes de inmigración estadounidenses. Los deportados son principalmente personas que ingresaron ilegalmente, que no estaban autorizadas a permanecer en el país, que han sido condenadas por delitos o que se consideran una amenaza para la seguridad nacional.

Vuelo argentinos Donald Trump Estados Unidos
Noticias relacionadas
Por la Causa $LIBRA, citan a declarar a Karina Milei en la Comisión Investigadora. 

$LIBRA: citan a Karina Milei y si no asiste podrían ir diputados a Casa Rosada

Javier Milei ratificó el rumbo de su gestión y aseguró que no habrá cambios en la política económica.

Milei ratificó el  rumbo: "No nos moveremos ni un milímetro del programa"

Según el Indec, nueve de cada 10 bonaerenses tiene inodoro con descarga de agua.

Según el Indec, nueve de cada 10 bonaerenses tiene inodoro con descarga de agua

El dólar oficial marcó nuevo récord: cuánto cotizó este martes.

El dólar oficial marcó nuevo récord: cuánto cotizó este martes

Ver comentarios

Lo último

La Selección Argentina resignará el liderazgo en el ranking FIFA

La Selección Argentina resignará el liderazgo en el ranking FIFA

Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes por cadena nacional

Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes por cadena nacional

El Torneo de Suricatas se vestirá de estrellas internacionales

El Torneo de Suricatas se vestirá de estrellas internacionales

Ultimo Momento
La Selección Argentina resignará el liderazgo en el ranking FIFA

La Selección Argentina resignará el liderazgo en el ranking FIFA

Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes por cadena nacional

Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes por cadena nacional

El Torneo de Suricatas se vestirá de estrellas internacionales

El Torneo de Suricatas se vestirá de estrellas internacionales

Enviaron por 60 días a la Unidad Penal al principal acusado del crimen en barrio Capibá

Enviaron por 60 días a la Unidad Penal al principal acusado del crimen en barrio Capibá

El tren que dejó escapar Patronato

El tren que dejó escapar Patronato

Policiales
Enviaron por 60 días a la Unidad Penal al principal acusado del crimen en barrio Capibá

Enviaron por 60 días a la Unidad Penal al principal acusado del crimen en barrio Capibá

Detienen a dos personas por narcomenudeo en Concordia

Detienen a dos personas por narcomenudeo en Concordia

Homicidio en Concordia: revelan que el conflicto se desató por una cámara de seguridad

Homicidio en Concordia: revelan que el conflicto se desató por una cámara de seguridad

Rubén Virué explicó tres ejes conflictivos en la reforma del Código Procesal Penal entrerriano

Rubén Virué explicó tres ejes conflictivos en la reforma del Código Procesal Penal entrerriano

Concordia: una joven asesinó de una puñalada a su vecina tras una pelea entre familias

Concordia: una joven asesinó de una puñalada a su vecina tras una pelea entre familias

Ovación
Martín Cipriani, presidente de la UER: El Seven de la República 2025 se realizará en Paraná

Martín Cipriani, presidente de la UER: "El Seven de la República 2025 se realizará en Paraná"

La Selección Argentina resignará el liderazgo en el ranking FIFA

La Selección Argentina resignará el liderazgo en el ranking FIFA

APB: Olimpia saltó a lo más alto del torneo Clausura

APB: Olimpia saltó a lo más alto del torneo Clausura

Marcos Molinari tras la consagración de Echagüe: Las chicas jugaron en un gran nivel

Marcos Molinari tras la consagración de Echagüe: "Las chicas jugaron en un gran nivel"

Argentina perdió ante Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias

Argentina perdió ante Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias

La provincia
Ingresó a la Legislatura un proyecto para regular los monopatines eléctricos en Entre Ríos

Ingresó a la Legislatura un proyecto para regular los monopatines eléctricos en Entre Ríos

Entre Ríos cumple 211 años desde su creación

Entre Ríos cumple 211 años desde su creación

Juegos Evita: senadores del PJ valoraron que el Gobierno garantice la participación entrerriana

Juegos Evita: senadores del PJ valoraron que el Gobierno garantice la participación entrerriana

El Colegio de Martilleros Públicos de Entre Ríos celebrará sus 50 años al servicio de la comunidad

El Colegio de Martilleros Públicos de Entre Ríos celebrará sus 50 años al servicio de la comunidad

Paraná se prepara para ser el gran epicentro de la construcción

Paraná se prepara para ser el gran epicentro de la construcción

Dejanos tu comentario