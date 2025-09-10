Llega al país el primer vuelo de argentinos deportados por Donald Trump

En las próximas horas llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el primer vuelo con 16 ciudadanos argentinos que fueron deportados por Estados Unidos

En las próximas horas llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el primer vuelo con 16 ciudadanos argentinos que fueron deportados por Estados Unidos

En las próximas horas llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el primer vuelo con 16 ciudadanos argentinos que fueron deportados por Estados Unidos, en el marco de la nueva política inmigratoria de Donald Trump.

El avión de la empresa Omni Air International, un Boeing 767-300 con capacidad para 247 pasajeros , que fue rentado por la administración en Washington para este tipo de procedimientos, partirá durante este miércoles desde un aeropuerto que no fue revelado. Antes de pisar suelo argentino, hará escalas en la capital de Colombia, Bogotá , y también aterrizará en el aeropuerto internacional de Confis, en Belo Horizonte , en Brasil.

aeropuerto ezeiza.jpeg Irse del país vía Ezeiza es un slogan para no hacerse cargo de los errores propios.

En relación a lo que se informó el sitio brasileño especializado Aeroin, el Boeing 767 que vuela bajo el número OAE-3642 realizará una parada de cerca de dos horas en Confins, estado de Minas Gerais, antes de continuar su trayecto hacia la Argentina. El aterrizaje en suelo brasileño está previsto para las 19.30, hora local, y el despegue hacia Buenos Aires está agendado para las 21.30, lo que implica que el vuelo debe arribar al aeropuerto de Ezeiza durante los primeros minutos del jueves, considerando una duración media del tramo entre Belo Horizonte y la capital argentina de poco más de tres horas.

Desde los portales especializados, se advirtió que toda la programación es una previsión y puede estar sujeta a cambios, publica Infobae.

Estados Unidos argentinos deportados Donald Trump

En promedio, se trata de casi un vuelo semanal de deportación. Las cifras dan cuenta de la magnitud de los operativos aéreos y de la frecuencia con la que vuelos de esta naturaleza arriban a diferentes puntos del territorio brasileño.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, los vuelos de deportación tienen como objetivo repatriar a ciudadanos de otros países que han violado las leyes de inmigración estadounidenses. Los deportados son principalmente personas que ingresaron ilegalmente, que no estaban autorizadas a permanecer en el país, que han sido condenadas por delitos o que se consideran una amenaza para la seguridad nacional.