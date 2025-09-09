Uno Entre Rios | El País | $LIBRA

$LIBRA: citan a Karina Milei y si no asiste podrían ir diputados a Casa Rosada

La Comisión Investigadora $LIBRA en Diputados, la oposición resolvió avanzar con la citación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

9 de septiembre 2025 · 21:16hs
Por la Causa $LIBRA

Por la Causa $LIBRA, citan a declarar a Karina Milei en la Comisión Investigadora. 

Tras el faltazo de dos funcionarios citados para este martes en la Comisión Investigadora $LIBRA de la Cámara de Diputados, la oposición resolvió avanzar con la citación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Se votaron dos fechas posibles y se decidió que, en caso de que no concurra, las autoridades de la comisión podrían constituirse en Casa Rosada para tomarle testimonio.

La citación a Karina Milei

El primero en pedir que se defina con anticipación la convocatoria a la hermana del presidente fue el diputado de Unión por la Patria Juan Marino, que propuso los próximos martes 23 y 30 de septiembre. “Si no puede en esas dos fechas que nos haga una contrapropuesta”, dijo.

El jefe de la Oficina Anticorrupción de Milei se negó a recibir la citación para la comisión investigadora del caso $LIBRA: hoy tiene que ir a declarar a Diputados

$LIBRA: Sesiona la comisión investigadora de Diputados

El titular de la Comisión Investigadora de la estafa $LIBRA en Diputados, Maximiliano Ferraro, dio lugar a los pedidos de citación y medidas de pruebas propuestas por la oposición.

$LIBRA: aprueban pedido de informes a Javier Milei y la citación a Karina Milei

Luego, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade planteó una “tercera opción para que quede indiscutida la voluntad de que queremos testimonio y ningún tipo de sangría”. De esta manera, sugirió que “las autoridades de esta comisión se constituyan en la Casa Rosada y le tomen declaración en día y hora que ella pueda”.

Desde el Frente de Izquierda, el diputado Christian Castillo recomendó unir ambas propuestas y poner como límite la declaración de Karina “no más allá de la primera semana de octubre”.

A mano alzada, la propuesta se votó por mayoría. En la reunión estuvieron ausentes los diputados de La Libertad Avanza y sus aliados que se oponen a la investigación.

Detalles del encuentro

La reunión arrancó con numerosas críticas a los funcionarios que habían sido citados y decidieron no concurrir: Alejandro Melik, titular de la Oficina de Anticorrupción, y Florencia Zicavo, extitular de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que el Gobierno había creado para autoinvestigarse en el caso.

Funcionó por tres meses y luego no se conocieron sus conclusiones. La comisión resolvió volver a citarlos a través del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

