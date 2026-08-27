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Anses: cuánto cobran jubilados, pensionados y titulares de AUH en septiembre y el cronograma de pago

Las prestaciones de Anses subirán 2,1% en septiembre. La jubilación mínima será de 428.633,20 pesos y, con el bono, llegará a 498.633,20 pesos. Consultá fechas.

27 de agosto 2026 · 13:56hs
Anses: cuánto cobran jubilados

Anses: cuánto cobran jubilados, pensionados y titulares de AUH en septiembre y el cronograma de pago.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) definió el cronograma de pagos correspondiente a septiembre de 2026 para jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el resto de las prestaciones que abona el organismo.

A partir del próximo mes, los haberes tendrán un incremento del 2,1%. Además, continuará el bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a quienes perciben la jubilación mínima.

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Con la actualización, el haber mínimo será de $428.633,20. Al sumar el bono, el monto total alcanzará los $498.633,20. En el otro extremo, la jubilación máxima quedará en $2.884.296.

Las fechas de cobro se establecen según la terminación del DNI y varían de acuerdo con el tipo de prestación.

Cuánto cobrarán jubilados y pensionados

En septiembre, los principales montos serán:

  • Jubilación mínima: $498.633,20, con el bono incluido.
  • PUAM: $342.872,97.
  • Pensión no contributiva: $300.013,85.
  • Jubilación máxima: $2.884.296.
  • Pensión para madre de siete hijos: $428.591,22.

Jubilaciones y pensiones hasta el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
  • DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
  • DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
  • DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
  • DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.
  • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.
  • DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.
  • DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.
  • DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.
  • DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilaciones superiores al haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán el siguiente cronograma:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonarán para todas las terminaciones de documento entre el 10 de septiembre y el 10 de octubre.

AUH: cuánto se cobra en septiembre

La Asignación Universal por Hijo también tendrá un incremento del 2,1%. El monto será de $156.313,52, mientras que para los casos de hijos con discapacidad llegará a $508.825,41.

Los valores serán:

  • AUH: $156.313,52.
  • AUH por hijo con discapacidad: $508.825,41.
  • Asignación Familiar por Hijo: $76.839,21.
  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $240.449,13.

Los titulares de AUH reciben mensualmente el 80% de la prestación. El 20% restante se retiene y se paga a fin de año, en una cuota única, luego de presentar la Libreta de Asignación Universal que acredita los controles correspondientes.

AUH y Tarjeta Alimentar

El cronograma de pago será:

  • DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
  • DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
  • DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
  • DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
  • DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.
  • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.
  • DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.
  • DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.
  • DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.
  • DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

El mismo esquema se aplicará a la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

AUE y otras asignaciones

La Asignación Universal por Embarazo (AUE) seguirá el mismo calendario que la AUH, con pagos entre el 8 y el 21 de septiembre, según la terminación del DNI.

Para la Asignación por Prenatal, las fechas serán:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.

La Asignación por Maternidad se pagará para todas las terminaciones de DNI entre el 10 de septiembre y el 10 de octubre.

El mismo período regirá para las asignaciones de pago único por matrimonio, nacimiento y adopción.

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo se abonará según el siguiente cronograma:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Anses Jubilados pensionados
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