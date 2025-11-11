Uno Entre Rios | El País | Liniers

Liniers: descarriló una formación del Tren Sarmiento y dejó 20 heridos

Este martes descarriló una formación del Tren Sarmiento, fue a la altura de Liniers. Según se informó, el hecho dejó un saldo de 20 heridos.

11 de noviembre 2025 · 18:07hs
En Liniers descarriló una formación del Tren Sarmiento y dejó 20 heridos. 

En Liniers descarriló una formación del Tren Sarmiento y dejó 20 heridos. 

Una formación del Tren Sarmiento descarriló a metros de la estación del barrio porteño de Liniers y 20 pasajeros resultaron heridos, según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Todos los pasajeros fueron evacuados, mientras que el servicio funciona desde Castelar hasta Moreno, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, sin llegar a la terminal de Once de Septiembre.

El juez Fabián Lorenzini comunicó que se dio por ganador al grupo Grassi.

Vicentín: la Justicia dio por ganador al grupo Grassi

El secretario del Tesoro de EEUU confirmó el uso del swap por parte de Argentina: Ya tuvimos ganancias

El secretario del Tesoro de EEUU confirmó el uso del swap por parte de Argentina: "Ya tuvimos ganancias"

Datos del descarrilamiento en Liniers

“A las 15.50 una formación del tren Sarmiento que se dirigía de Moreno a Once, se descalzó a la altura de Liniers", indicaron las fuentes consultadas por NA.

Personal de Trenes Argentinos, Bomberos de la Ciudad, SAME, Grupo Especial de Rescate (GER), un puesto comando y una unidad médica de los brigadistas participaban en el operativo.

En tanto que 20 usuarios resultaron heridos con politraumatismos, motivo por el que requirieron asistencia sanitaria en el lugar y se determinó su traslado a distintos hospitales de la zona, aunque ninguno reviste gravedad.

Además, se interrumpió la energía de las vías para el trabajo de las autoridades.

Liniers Tren Sarmiento
Noticias relacionadas
eliminan la secretaria de medios y sus funciones pasaran a la orbita de manuel adorni

Eliminan la Secretaría de Medios y sus funciones pasarán a la órbita de Manuel Adorni

El dólar oficial abrió la semana en calma. 

Cómo inició la semana el dólar oficial

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo.

Pasó un nuevo sorteo del Quini 6

Centro de Conservación Aguará recibió tres crías huérfanas de aguará popé. Su madre había sido atropellada en una ruta de Corrientes 

Corrientes: rescataron crias de aguará pope tras la muerte de su madre

Ver comentarios

Lo último

Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Liniers: descarriló una formación del Tren Sarmiento y dejó 20 heridos

Liniers: descarriló una formación del Tren Sarmiento y dejó 20 heridos

Ultimo Momento
Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Liniers: descarriló una formación del Tren Sarmiento y dejó 20 heridos

Liniers: descarriló una formación del Tren Sarmiento y dejó 20 heridos

El Rally Entrerriano prepara la última del año

El Rally Entrerriano prepara la última del año

Claudio Úbeda cuidaría a algunos titulares de Boca ante Tigre

Claudio Úbeda cuidaría a algunos titulares de Boca ante Tigre

Policiales
Paraná: se fugó un preso durante partido de fútbol en la Unidad Penal, pero fue recapturado

Paraná: se fugó un preso durante partido de fútbol en la Unidad Penal, pero fue recapturado

Allanaron la Unidad Penal de Concordia por una causa de estafa millonaria

Allanaron la Unidad Penal de Concordia por una causa de estafa millonaria

Persecución policial en Paraná terminó con un agente lesionado y dos demorados

Persecución policial en Paraná terminó con un agente lesionado y dos demorados

Muerte de Gabriel Gusmán: comienza el juicio por jurados en Paraná

Muerte de Gabriel Gusmán: comienza el juicio por jurados en Paraná

Paraná: falleció el joven que había sido apuñalado durante una fiesta

Paraná: falleció el joven que había sido apuñalado durante una fiesta

Ovación
Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Claudio Úbeda cuidaría a algunos titulares de Boca ante Tigre

Claudio Úbeda cuidaría a algunos titulares de Boca ante Tigre

El Rally Entrerriano prepara la última del año

El Rally Entrerriano prepara la última del año

Messi se ilusiona con jugar el Mundial con la Selección Argentina, pero advierte: No quiero ser una carga

Messi se ilusiona con jugar el Mundial con la Selección Argentina, pero advierte: "No quiero ser una carga"

La provincia
En Entre Ríos rige la veda para la pesca de surubí hasta el 15 de marzo de 2026

En Entre Ríos rige la veda para la pesca de surubí hasta el 15 de marzo de 2026

Pipi, el herrero solidario de Nogoyá, lleva un década ayudando a los demás

"Pipi", el herrero solidario de Nogoyá, lleva un década ayudando a los demás

Aumentan los casos de tos convulsa en el país y la provincia brinda recomendaciones

Aumentan los casos de tos convulsa en el país y la provincia brinda recomendaciones

Desregularon los aranceles de escuelas públicas de gestión privada

Desregularon los aranceles de escuelas públicas de gestión privada

La exportación del sábalo creció en los últimos cuatro años pese a la bajante del río

La exportación del sábalo creció en los últimos cuatro años pese a la bajante del río

Dejanos tu comentario