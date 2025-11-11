Una formación del Tren Sarmiento descarriló a metros de la estación del barrio porteño de Liniers y 20 pasajeros resultaron heridos, según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.
Liniers: descarriló una formación del Tren Sarmiento y dejó 20 heridos
Este martes descarriló una formación del Tren Sarmiento, fue a la altura de Liniers. Según se informó, el hecho dejó un saldo de 20 heridos.
Todos los pasajeros fueron evacuados, mientras que el servicio funciona desde Castelar hasta Moreno, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, sin llegar a la terminal de Once de Septiembre.
Datos del descarrilamiento en Liniers
“A las 15.50 una formación del tren Sarmiento que se dirigía de Moreno a Once, se descalzó a la altura de Liniers", indicaron las fuentes consultadas por NA.
Personal de Trenes Argentinos, Bomberos de la Ciudad, SAME, Grupo Especial de Rescate (GER), un puesto comando y una unidad médica de los brigadistas participaban en el operativo.
En tanto que 20 usuarios resultaron heridos con politraumatismos, motivo por el que requirieron asistencia sanitaria en el lugar y se determinó su traslado a distintos hospitales de la zona, aunque ninguno reviste gravedad.
Además, se interrumpió la energía de las vías para el trabajo de las autoridades.