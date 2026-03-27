$LIBRA: el rol de Sergio Morales en la criptoestafa

Los investigadores reconstruyeron el rol de Sergio Morales, ex CNV que aparece a la cabeza de la organización de la criptoestafa $LIBRA

Los investigadores reconstruyeron el rol de Sergio Morales, ex CNV que aparece a la cabeza de la organización de la criptoestafa $LIBRA

Los investigadores reconstruyeron el rol de Sergio Morales, ex CNV que aparece a la cabeza de la organización de la criptoestafa $LIBRA

Los investigadores reconstruyeron el rol de Sergio Morales, ex CNV que aparece a la cabeza de la organización de la criptoestafa $LIBRA. En Tech Forum se presentó como asesor del gobierno Argentino

Mientras todos apuntan a Mauricio Novelli, en el marco de la investigación por la criptoestafa $LIBRA que salpica al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milie, queda solapado el rol de Sergio Morales, mano derecha de Novelli y , según sospechan los investigadores, el "cerebro" de la operación.

Para los investigadores del caso $LIBRA , la figura de Morales es mucho más escurridiza porque no fueron hallados sus dispositivos, dado que alegó que se perdieron a causa de un robo . Sin embargo, los peritos fueron dando forma a un camino paralelo para alumbrar su rol en el lanzamiento del token $LIBRA: los chats del grupo de Whatsapp en el que participaban Mauricio Novelli como administrador , su hermana Pía, alguien agendado como “Tomi, Ariel “Kmanus” (Ariel Parkinson), Manuel Terrones Godoy y “Sergio Cripto City” , o sea Sergio Morales, quien durante 2024 se presentaba en eventos, como por caso Argentina Digital Nation, como “Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia de la Nación Argentina” .

Javier Milei Criptomonedas Hayden Mark Davis LIBRA Mauricio Novelli.jpg

Ámbito tuvo acceso a un documento de 1.217 páginas y 4.398 chats en los que Morales aparece como la cabeza real del grupo que estaba organizando Tech Forum, donde se iba a presentar el presidente de la Nación como orador principal en el Hotel Libertador.

Sobre Morales, hay imprecisiones en la información oficial desde el primer momento, ya que, según comunicó, el 29 de abril de 2025, el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos, en la Cámara de Diputados de la Nación, Morales se incorporó a la Comisión Nacional de Valores para dar cursos sobre blockchain, sitio del que debió renunciar poco después de que se desatase el escándalo por $LIBRA. Fueron varios los datos que tergiversó Francos, ya que en la misma exposición dijo que no había existido coordinación en el lanzamiento del token, cuando las múltiples llamadas entre Javier y Karina Milei y el teléfono de Novelli durante el 14 de febrero fueron permanentes antes, durante y después.

Morales, que figuraba como "asesor oficial de Web3/Blockchain para Javier Milei" en el "acuerdo de asociación" entre Hayden Davis y el gobierno de Milei, hallado en el celular de Novelli, había sido socio de Terrones Godoy en 2021.

Sergio Morales Tech Forum $LIBRA

Nombramiento en la CNV

Una fuente con acceso al expediente aseguró que Morales es alguien cercano a los hermanos Milei: “Luego de un intento fallido de sumarlo a la Secretaría General lo nombran de un día para el otro en la Comisión Nacional de Valores (CNV) con la categoría más alta de contratación”. Luego, la misma fuente subrayó que la particularidad es que el alta en la CNV es el 15 de octubre de 2024, una semana antes que se realiza el Tech Forum.

Morales aparece en los chats que están en la causa como cabeza de la organización del Tech Forum, en el que expuso Milei y que, como ya publicó Ámbito, tuvo a Novelli detrás, porque se trata de un lugar que “le encanta a Kari y a Javi”. El evento comenzó a ser diseñado por el mencionado trader desde enero de ese año, lo que, de acuerdo con los chats que aparecen en su celular, fue llevado a cabo por Novelli negociando en nombre del Presidente y su hermana.

En la querella indicaron: “Llama la atención la desprolijidad, porque mientras Morales ya era funcionario y era presentado como expositor en Tech Forum, era el que pagaba todo. Ahí hay varios posibles delitos que se le deben computar por acciones que no debía realizar”. ¿Por qué es importante esto para la investigación? Porque la principal hipótesis es que $LIBRA se gestó en el marco del Tech Forum.

Por otro lado, según el análisis realizado por la Comisión que en el ámbito del Congreso nacional investigó el caso $LIBRA, según el acuerdo de cooperación que presuntamente se iba a firmar entre el gobierno nacional y el controvertido Hayden Davis, Morales iba a ser el representante del Estado.

Comunicaiones $LIBRA

Qué dicen los chats

Los diálogos comienzan en septiembre de 2024 y concluyen en diciembre de ese mismo año. No casualmente, muchos de los chats de Morales llevan esta inscripción: “Deleted by the sender”. Significa que fueron borrados por el ex asesor presidencial.

Sin embargo, los investigadores del caso están uniendo las piezas. Inicialmente, los participantes del grupo de Whatsapp aparecen celebrando la participación de algunos ponentes como Jules Urbach y diseñando la estrategia de comunicación tanto en Twitter como en Instagram y Linkedin.

De los 4398 mensajes algo queda en claro: el rol de coordinadora lo cumple “Mapi” Novelli; “Tomi” y Knaus son los encargados de publicar en redes sociales mientras que las decisiones las toman Mauricio Novelli y Sergio Morales. Cada vez que coinciden en algún punto de vista o acuerdan hacer algo, comparten un sticker donde se ve a Milei festejando.

Una de las órdenes que da Morales es: “No mencionemos Crypto en ningún comunicado”. Ese mismo 5 de septiembre, Morales, que en ese momento trabajaba para el Gobierno, baja la orden: “Despues el evento esta enfocado no a inversores, sino a reunir empresas con el gobierno”. Luego, se presentan como speakers a Terrones Godoy, Demian Reidel y el propio Morales.

Todos y cada uno de los movimientos tienen que tener la aprobación de Morales, hasta el punto de que él mismo es quien exige que la cuenta de Instagram “debe seguir a Javier Milei”.

En los hechos, la querella ve a Novelli como la pata operativa, mientras que ubican a Morales como el cerebro del equipo. En algún punto resulta lógico puesto que es quien posee un currículum de mayor envergadura. En los eventos, Morales es presentado como profesor de Fintech & Blockchain en la Maestría en Finanzas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Todos coincidieron en que Tech Forum debía estar relacionado con Milei, por eso Parkinson propone que luego de que lo publicite el Presidente en su cuenta de Instagram ellos debían interactuar. Había que capitalizar la popularidad de quien ocupa el sillón de Rivadavia sí o sí, ya sea para conseguir el Hotel Libertador, o en el crecimiento del alcance de sus redes sociales.

Sergio Morales Tech Forum $LIBRA Javier Milei

El nombre de Javier

Morales no solo cumple el rol de tomar decisiones sino que también es quien pide cambios en función de “lo que le encanta a Javier”. en los chats aparece el nombre de javier centenar de veces, incluso en mensajes de Novelli anunciando, como el 16 de septiembre, “mañana lo veo”. Como el alcance de los posteos no era el esperado, Novelli pide comprar 200 likes. Es algo recurrente: comprar likes para inflar el alcance de las publicaciones.

El mismo día que Novelli anticipa que verá a Milei, Morales baja el mensaje que deberá llevar la placa que anuncia la participación del mandatario nacional: “Nos sentimos profundamente honrados de anunciar la participación del presidente de la República Argentina, @JMilei, en Tech Forum. Su visión está impulsando a la Argentina hacia un liderazgo tecnológico global”.

Es tal la dependencia de Milei que durante varios mensajes se preguntan si el Presidente retuiteará el anuncio de su participación, cosa que celebran el 17 de septiembre. El que lo confirma es Morales. Novelli festeja: “objetivo cumplido”. Novelli empieza a decir que “ahora nadie puede dudar” de ellos. Para cerrar junto con varios insultos, escribe: “es mas, el viernes me saco una foto con el dándole un beso”. A lo que Morales le responde: “me voy a poner celoso”.