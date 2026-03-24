Uno Entre Rios | El País | $LIBRA

$LIBRA: revelan el plan de acuñar monedas de oro y plata con el rostro de Javier Milei

En el teléfono del lobista Mauricio Novelli se encontró un plan que incluía acuñar una moneda con el rostro de Milei y un león.

24 de marzo 2026 · 08:27hs
$LIBRA: revelan el plan de acuñar monedas de oro y plata con el rostro de Javier Milei

En el marco de la investigación por el caso $Libra, surgieron nuevos detalles sobre presuntos negocios paralelos vinculados al entorno del presidente Javier Milei, entre ellos un proyecto para lanzar monedas de oro y plata con su imagen con fines comerciales y de recaudación.

De acuerdo a documentos y archivos recuperados del celular del empresario Mauricio Novelli, el plan incluía acuñar piezas con el rostro del mandatario y símbolos asociados a su figura política, como el león y consignas vinculadas a su espacio. La iniciativa formaba parte de una estrategia más amplia para monetizar la imagen presidencial mediante distintos productos.

Audios. Novelli le pagaba a Milei cuando era diputado y le sigió pagando aún siendo Presidente por servicios de Influencer 

$LIBRA: los pagos mensuales de Novelli a Javier Milei

Tras salir de reunión con Karina Milei y el presidente Javier Milei, en Casa Rosada: “Cerré deal tremendo”. Los audios que analiza la bicameral de Diputados

$LIBRA: audios de Mauricio Novelli que mencionan a Karina

El proyecto fue impulsado por la firma ICV Advisors, que elaboró propuestas confidenciales que contemplaban no solo la creación de monedas de oro, sino también el desarrollo de merchandising como indumentaria, accesorios y otros productos vinculados al Presidente.

$LIBRA Hayden Davies estafa cripto Mauricio Novelli Javier Milei.jpg

LEER MÁS: $Libra: las nuevas pruebas que comprometen a Javier Milei

Investigación

Según la reconstrucción de los hechos difundidas por el periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación, los impulsores del plan mantuvieron reuniones en la Casa Rosada durante 2024, gestionadas por Novelli, donde participaron empresarios extranjeros interesados en el negocio. El ingreso a esos encuentros habría sido autorizado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En paralelo, los documentos señalan que la iniciativa incluía un esquema de comercialización internacional, con la posibilidad de vender las monedas tanto en la Argentina como en el exterior, y con la intención de generar ingresos a partir del uso de la imagen presidencial.

LEER MÁS: $LIBRA: los pagos mensuales de Novelli a Javier Milei

El plan se conoció a partir de pericias judiciales en el marco de la causa $Libra, donde se investigan posibles vínculos entre operadores privados y funcionarios en proyectos financieros. La aparición de esta iniciativa sumó un nuevo elemento al expediente, que busca determinar si existieron maniobras incompatibles con la función pública o uso indebido de la investidura presidencial.

$LIBRA Javier Milei Mauricio Novelli Moneda
Noticias relacionadas
La Comisión del Caso Libra denunciará al fiscal Taiano por encubrimiento y pedirá explicaciones a los Milei. 

Libra: la Comisión denunciará al fiscal Taiano por "encubrimiento" 

Milei junto al lobista Mauricio Novelli.

Diputados reactivan el caso $LIBRA tras nueva evidencia hallada en el celular de Mauricio Novelli

El Índice de Confianza en el Gobierno se ubicó en 2,30 puntos y retrocedió 3,5% mensual. También cayó en términos interanuales. 

Gobierno de Javier Milei volvió a caer en marzo y acumula tres meses en baja

El Gobierno nacional volvió a reclamar memoria por la verdad y Justicia completa

El mensaje del Gobierno nacional, a 50 años del inicio de la dictadura

Ver comentarios

Lo último

Santa Fe: perros mataron 3 mil pollos de un criadero y provocaron pérdidas millonarias

Santa Fe: perros mataron 3 mil pollos de un criadero y provocaron pérdidas millonarias

Israel asumirá el control del territorio del Líbano desde el río Litani hacia el sur

Israel asumirá el control del territorio del Líbano desde el río Litani hacia el sur

Liga Argentina: victoria de La Unión, derrota de Central Entrerriano

Liga Argentina: victoria de La Unión, derrota de Central Entrerriano

Ultimo Momento
Santa Fe: perros mataron 3 mil pollos de un criadero y provocaron pérdidas millonarias

Santa Fe: perros mataron 3 mil pollos de un criadero y provocaron pérdidas millonarias

Israel asumirá el control del territorio del Líbano desde el río Litani hacia el sur

Israel asumirá el control del territorio del Líbano desde el río Litani hacia el sur

Liga Argentina: victoria de La Unión, derrota de Central Entrerriano

Liga Argentina: victoria de La Unión, derrota de Central Entrerriano

Lionel Messi llegó a la Argentina para sumarse a la Selección

Lionel Messi llegó a la Argentina para sumarse a la Selección

Detuvieron en Entre Ríos a narco uruguayo que se había fugado de la cárcel

Detuvieron en Entre Ríos a narco uruguayo que se había fugado de la cárcel

Policiales
Detuvieron en Entre Ríos a narco uruguayo que se había fugado de la cárcel

Detuvieron en Entre Ríos a narco uruguayo que se había fugado de la cárcel

Le robaron un millón de pesos a un paranaense a través de un TelePASE falso

Le robaron un millón de pesos a un paranaense a través de un TelePASE falso

Condenaron a comerciante y exconcejal de Feliciano por tenencia ilegal de arma de guerra

Condenaron a comerciante y exconcejal de Feliciano por tenencia ilegal de arma de guerra

La Policía bloqueó caravana de más de 40 motos en Gualeguaychú

La Policía bloqueó caravana de más de 40 motos en Gualeguaychú

Operativo en Villa Elisa: detuvieron a un joven y secuestraron drogas y dinero

Operativo en Villa Elisa: detuvieron a un joven y secuestraron drogas y dinero

Ovación
Boca pierde a Marchesín para el inicio de la Copa Libertadores

Boca pierde a Marchesín para el inicio de la Copa Libertadores

Liga Argentina: victoria de La Unión, derrota de Central Entrerriano

Liga Argentina: victoria de La Unión, derrota de Central Entrerriano

Se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026

Se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026

Lionel Messi llegó a la Argentina para sumarse a la Selección

Lionel Messi llegó a la Argentina para sumarse a la Selección

Liga Paranaense: se confirmó el fixture del campeonato 2026

Liga Paranaense: se confirmó el fixture del campeonato 2026

La provincia
La Multisectorial de DDHH convoca a marchar a 50 años del golpe

La Multisectorial de DDHH convoca a marchar a 50 años del golpe

Crímenes de Lesa Humanidad en Entre Ríos: 29 condenados y causas claves

Crímenes de Lesa Humanidad en Entre Ríos: 29 condenados y causas claves

Semana Santa: Crespo se prepara para una nueva edición de Pedaleamos por la Fe

Semana Santa: Crespo se prepara para una nueva edición de "Pedaleamos por la Fe"

Delia, la militante entrerriana que desafió la dictadura

Delia, la militante entrerriana que desafió la dictadura

Horóscopo del martes 24 de marzo de 2026

Horóscopo del martes 24 de marzo de 2026

Dejanos tu comentario