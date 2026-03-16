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Diputados reactivan el caso $LIBRA tras nueva evidencia hallada en el celular de Mauricio Novelli

Diputados de la comisión $LIBRA darán una conferencia tras la difusión de nueva evidencia sobre una posible estafa con la promoción del token por Milei.

16 de marzo 2026 · 08:12hs
Milei junto al lobista Mauricio Novelli.

Milei junto al lobista Mauricio Novelli.

Diputados que integraron la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA convocaron a una conferencia de prensa para este lunes a las 16, en la Cámara de Diputados de la Nación, a raíz de los hechos recientes que tomaron estado público y que guardan relación directa con el informe final presentado por ese cuerpo en noviembre de 2025.

Según se informó en la convocatoria difundida este domingo, durante el encuentro los legisladores brindarán precisiones sobre las nuevas informaciones conocidas públicamente, explicarán su vínculo con las conclusiones ya elaboradas por la comisión investigadora y detallarán cuáles son los pasos institucionales que consideran necesarios tanto en el ámbito legislativo como en el judicial.

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El documento de Novelli

La decisión de volver a exponer públicamente sobre el caso se conoció pocas horas después de que trascendiera la incorporación a la causa judicial de un documento hallado en el teléfono celular del lobista Mauricio Novelli, uno de los principales investigados en el expediente. Se trata de una anotación —recuperada por peritos del Ministerio Público Fiscal tras un intento de borrado— que menciona un presunto acuerdo por cinco millones de dólares vinculado a la promoción del criptoactivo $LIBRA.

A propósito de estas novedades, la diputada oficialista Juliana Santillán la emprendió contra la prensa en general y el Grupo Clarín en particular: “Lo que estamos viendo estos últimos días no es periodismo, es una ofensiva coordinada -posteó este domingo-. El Grupo Clarín ha pasado de la distancia crítica a una campaña sucia a cielo abierto, y los motivos son tan básicos como históricos: pauta y poder”, a lo que el presidente Javier Milei reaccionó con esta sentencia: “La mafia mediática. Fin”.

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De acuerdo con copias del material que forman parte del expediente, el denominado “memo” detalla un esquema de tres pagos, que habrían sido pactados en tokens o en efectivo: un adelanto inicial, un segundo desembolso presuntamente asociado a la publicación de un tuit presidencial y un último tramo vinculado a la firma de un contrato de asesoría en blockchain e inteligencia artificial.

LEER MÁS: Caso $LIBRA: la Comisión reveló que Javier Milei promocionó otra criptomoneda

Estas revelaciones reactivaron el impacto político de una causa que se originó en febrero de 2025, cuando el entonces lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA fue difundido desde redes sociales oficiales del presidente Javier Milei. Tras esa publicación, el valor del token se disparó en pocas horas y luego se desplomó abruptamente, un comportamiento que distintos análisis técnicos calificaron como compatible con un esquema de “pump and dump” o “rug pull”, con miles de inversores perjudicados.

A raíz de ese episodio, la Cámara de Diputados creó una comisión investigadora especial que durante varios meses realizó audiencias, solicitó informes a organismos públicos y privados y analizó información técnica aportada por exchanges y especialistas en blockchain. El trabajo culminó en noviembre de 2025 con la presentación de un informe final de más de 200 páginas, en el que la oposición sostuvo que los hechos analizados eran compatibles con una presunta estafa y que el Presidente habría prestado una “colaboración imprescindible” para la maniobra.

Entre otras conclusiones, ese informe señaló que la promoción presidencial de $LIBRA no había sido un hecho aislado, sino que se inscribía en un patrón de conductas ya observado en otros proyectos cripto, y cuestionó la ausencia de controles estatales previos y posteriores a la difusión del token. También dejó constancia de la falta de cooperación de distintos funcionarios del Poder Ejecutivo durante la investigación parlamentaria.

LEER MÁS: $Libra: las nuevas pruebas que comprometen a Javier Milei

Ahora, con la aparición de nueva evidencia en la causa judicial, los integrantes de la comisión consideran que existen elementos que refuerzan varias de las conclusiones ya formuladas y que ameritan una actualización pública de la situación. En ese marco, la conferencia de prensa del lunes buscará exponer cómo se conectan estos últimos hallazgos con el trabajo legislativo realizado y qué medidas podrían impulsarse a partir de ahora en el Congreso y en los tribunales.

Según consignó Parlamentario, el encuentro se realizará en el Palacio Legislativo y se espera que, además de repasar el estado actual de la causa $LIBRA, los diputados fijen una posición política común frente a un expediente que vuelve a tensionar la relación entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y la Justicia, y que promete seguir ocupando un lugar central en la agenda institucional en las próximas semanas.

Diputados $LIBRA Mauricio Novelli
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