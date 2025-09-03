$LIBRA: aprueban pedido de informes a Javier Milei y la citación a Karina Milei

Estafa $LIBRA. La unicameral de Diputados aprobó la citación a Karina Milei. Aprobó el reglamento interno para garantizar de la presencia de funcionarios

El titular de la Comisión Investigadora de la estafa $LIBRA en Diputados, Maximiliano Ferraro, dio lugar a los pedidos de citación y medidas de pruebas propuestas por la oposición.

La Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA se reunió el martes para aprobar el reglamento interno de funcionamiento y avalar la lista de citaciones, oficios y medidas de prueba concernientes a la investigación. Se aprobó que el presidente Javier Milei envíe un informe escrito con un plazo de cinco días y la citación a Karina Milei.

Del lado del oficialismo, dejaron reservada la elección del miembro que ocupe la vicepresidencia y se retiraron de la reunión luego de que sea aprobara el reglamento. Una vez que se anunció el resultado de la votación, el titular de la Comisión Investigadora, Maximiliano Ferraro , dio lugar a los pedidos de citación y medidas de pruebas propuestas por la oposición.

La presentación del ante proyecto de reglamento estuvo a cargo de la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva, quien explicó que “es una herramienta muy importante para garantizar el funcionamiento para que los testigos y funcionarios convocados tengan que venir”. En la misma línea, Mónica Frade de la Coalición Cívica aclaró que “los 28 integrantes hemos tenido el (boceto) reglamento en nuestras manos”.

Tras un arranque disputado, la propuesta de reglamento interno redactado por el flanco de 14 legisladores de la oposición se aprobó con ese número de votos a favor y las dos abstenciones de Mariano Campero (Liga del Interior) y Yolanda Vega (Innovación Federal). Por su parte, Eduardo Falcone del MID fue el único ausente al momento de votar. El resto de los miembros (LLA, Pro, UCR, Pablo Cervi y Agustín Domingo) optó por no emitir posición.

Javier Milei Criptomonedas Hayden Mark Davis LIBRA Mauricio Novelli.jpg

Luego del presentar el pedido de citación a Karina Milei, la oposición confeccionó (oralmente) una lista que cite a Mauricio Novelli, Javier Terrones Godoy y Sergio Morales, imputados en la Causa $LIBRA; al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; a la designada por el Gobierno para investigar el caso $LIBRA, María Florencia Zicavo; al funcionario de Procuración General de la Nación, Luis Villanueva; y al juez funcionario de la OA, José Mazzoni.

Minutos más tarde, Sabrina Selva sumó al director de Traducciones de Presidencia de la Nación, Walter Kerr; a los empresarios Charles Hoskinson y Diógenes Casares; al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al vocero presidencial Manuel Adorni; y al jefe del Consejo de Asesores, Demian Reidel.

También, Ferraro incorporó a esa lista a Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores; a Paul Starc titular de la Unidad de Información Financiera; a la subsecretaria de Asuntos Políticos de Interior, Giselle Castelnuovo; y a Ariel Parkinson, vinculado al universo de las criptomonedas.

