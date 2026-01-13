Venezuela liberó al preso político argentino - israelí Yacoov Harari

Yacoov Harari se encuentra en la lista de los presos políticos excarcelados en Venezuela del 8 al 12 de enero. Quedan detenidos Nahuel Gallo y Germán Giuliani

El nombre de Yacoov Harari se encuentra en la lista de los presos políticos excarcelados en Venezuela del el 8 al 12 de enero.

El ciudadano argentino-israelí Yacoov Harari, de 72 años, quien se encontraba detenido como preso político en Venezuela, fue excarcelado este lunes, según informó la ONG venezolana Foro Penal.

Harari fue arrestado en octubre de 2024 y, tras permanecer más de un año en el penal El Rodeo I, recuperó la libertad luego de la detención de Nicolás Maduro.

Irán: ya son más de 530 los muertos en protestas

Germán Giugliani Nahuel Gallo Yacoov Harari Venezuela presos políticos 1

Foro Penal publicó la lista de los presos políticos que fueron excarcelados desde el 8 al 12 de enero, y allí se encuentra Harari.

Yaakov Harari, ciudadano argentino - sraelí de 72 años, fue detenido el 10 de octubre de 2024, cuando cruzó de Colombia a Venezuela y había sido traslado a Caracas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Germán Giugliani Nahuel Gallo Yacoov Harari Venezuela presos políticos

¿Quiénes son los otros argentinos detenidos en Venezuela?

Quedan detenidos en Venezuela el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani.

Gallo salió de Argentina hacia Chile en su auto y desde allí abordó un avión comercial rumbo a Bogotá. La familia del suboficial dijo que optó por un itinerario alternativo por razones económicas. Una vez en Colombia, intentó cruzar a Venezuela por el paso fronterizo terrestre, utilizando un taxi para atravesar el Puente Internacional Francisco de Paula Santander que conecta Cúcuta con Ureña, en el estado Táchira. Sin embargo, las autoridades del régimen bolivariano lo detuvieron el 8 de diciembre de 2024, reteniendo sus documentos y su teléfono personal.

Nahuel Gallo.jpg

Germán Giuliani, abogado penalista, es el segundo argentino que desde mayo integra la nómina de presos políticos. Sus familiares habían denunciado la detención arbitraria, sin contar desde diciembre con noticias sobre su paradero ni estado de salud.

Germán Giugliani Venezuela preso político

El letrado había arribado a Venezuela el 5 de abril de 2025 por motivos laborales y comerciales, según precisó su entorno. Pocos días después, en la semana del 23 de mayo, cuando el país se preparaba para elecciones legislativas, fue detenido por las autoridades locales. Según explicó su familia, Germán Giuliani fue arrestado simplemente por hablar con acento argentino cuando le pidieron identificarse.

Su hermana Vanesa contó que antes de ser detenido, a Germán le exigían mostrar su pasaporte y celular incluso para comprar en tiendas. Las audiencias judiciales se realizaron por Zoom, aunque nunca se conocieron cargos formales, fiscales o defensa asignados en el caso.