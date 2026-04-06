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Ley de Glaciares: esta semana se intentara aprobar la reforma

El oficialismo acelera el ritmo en la Cámara de Diputados para tratar la reforma de la Ley de Glaciares número 26.639, que cuenta con media sanción del Senado.

6 de abril 2026 · 09:17hs
Se emitirá un dictámen de modificación de la Ley de Glaciares luego de un informe de un grupo de invitados citadospara el martes.

Se emitirá un dictámen de modificación de la Ley de Glaciares luego de un informe de un grupo de invitados citadospara el martes.

Pasado el feriado de Semana Santa, el oficialismo retoma la agenda legislativa y, en la Cámara baja, trabaja contrareloj para avanzar con la aprobación de la modificiación a la Ley de Glaciares, único tema pendiente que le quedó de las sesiones extraordinarias. Se intetará la reforma de la Ley 26.639, sancionada en 2010, este miércoles en el plenario de a Cámara de Diputados.

El oficialismo acelerará en la Cámara baja para tratar la reforma de la Ley 26.639, que cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero durante la sesión en la que obtuvo 40 votos a favor, 31 en contra y una absteción. a fue convocado el plenario que deberá emitir el dictamen correspondiente, previo informe de un grupo de invitados este martes.

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Será luego de la maratónica audiencia pública realizada después del fin de semana XL del mes de marzo, para la cual se anotaron más de 102 mil expositores, de los cuales algo menos de 400 pudieron exponer en las dos jornadas habilitadas en el edificio Anexo de Diputados.

La iniciativa, promovida por el Poder Ejecutivo a pedido de gobernadores de provincias cordilleranas, propone redefinir qué se considera glaciar y ambiente periglacial, y otorgar a las jurisdicciones el poder de determinar, mediante estudios técnicos, qué áreas deben ser incluidas o retiradas del Inventario Nacional elaborado por el IANIGLA.

Audiencia Pública Ley de Glaciares Cámara de Diputados

La sesión no ha sido todavía oficializada, aunque ya a los diputados del oficialismo y aliados se les anticipó la posibilidad de sesionar. Lo que sí se oficializó ya fue un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, que convocaron a sus miembros a una reunión conjunta a llevarse a cabo el próximo martes 7 de abril, a las 14, en la sala del segundo piso del Anexo C de la Cámara de Diputados.

LEER MÁS: Ley de Glaciares: cómo votaron los senadores entrerrianos

A esa reunión asistirán invitados especiales en calidad de expositores. Una vez finalizadas las exposiciones, ambas comisiones se abocarán al dictamen del expediente.

De tal manera se cumplirá con el objetivo de hacer una reunión informativa antes de la firma del dictamen, del mismo modo que el oficialismo buscará evitar dilatar más el tema, que espera convertir en ley al día siguiente.

Ley de Glaciares Senado Cámara de Diputados
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