Lenguaje inclusivo: presentan recurso de amparo contra la prohibición

A su vez Vanesa Gagliardi, profesora de secundaria, diputada porteña electa y de la directiva del sindicato Ademys, agregó: "Al deterioro social, la superpoblación de aulas, el bajo presupuesto educativo y la precarización docente se suma que, durante la pandemia, Acuña y su jefe (Horacio) Rodríguez Larreta no garantizaron computadoras ni conectividad. Allí están las causas del retroceso en la comprensión de textos".

Embed Ahhhh, la culpa del retroceso educativo en las escuelas es por la "e" y no porque Educación tiene el presupuesto más bajo desde el 2001. ¡¡POR FA VOR!! https://t.co/1N4EfDWDmX — Cele Fierro (@Cele_Fierro) June 10, 2022

En la misma línea, Ferro señaló que "frente a esta medida tan absurda y reaccionaria, que ahora quiere imponer sanciones a les docentes que no la cumplan, defendemos el derecho democrático de cada docente y estudiante de utilizar o no el lenguaje inclusivo; la caída en la comprensión de textos empezó bastante antes del mismo y por ende no mejorará porque se lo prohíba".

El amparo de Fierro y Gagliardi es patrocinado por la doctora Mariana Chiacchio, del Cadhu (Centro de Abogades por los Derechos Humanos). La causa recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo porteño Nº 22, a cargo de la jueza María Rosa Cilurso, bajo el número 135472/22.

El 9 de junio pasado, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prohibió que en sus escuelas se utilice en documentos oficiales y que los docentes enseñen contenidos curriculares escritos con lenguaje inclusivo.

Lo presentó como "una medida más" ante los bajos resultados obtenidos en Lengua por los alumnos porteños realizados por la CABA tras la pandemia, se informó oficialmente.

En la Circular 4/2022 el Ministerio de Educación porteño, que encabeza Soledad Acuña, ordenó a las/los docentes desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales "de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza".

La medida fue criticada por amplios sectores políticos, sociales, sindicales y la comunidad educativa.