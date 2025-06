La violencia de género mató a 247 mujeres en el país y siete en Entre Ríos, durante 2024

Ni Una Menos Violencia de Género femicidios Argentina.jpg

Política del Poder Judicial entrerriano

En el año 2015 se resolvió mediante Acuerdo General Nº16/15 del 09-06-15, Punto 3º) del STJER designar a la Oficina de la Mujer del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para llevar a cabo la recopilación y posterior remisión de todos aquellos datos vinculados a causas de femicidios y transfemicidios tramitadas en la provincia de Entre Ríos hayan sido o no caratuladas como tales.

Por lo que, la OM es la encargada de informar anualmente todos los datos solicitados por la CSJN relativos a aquellas muertes violentas de mujeres cis y mujeres trans/travestis acaecidas en la provincia.

El Registro comprende todas las causas por homicidio de mujeres (niñas, adolescentes y/o adultas) ocurridos cada año perpetrados por varones por razones asociadas con su género, hayan sido o no tipificadas como femicidio.

Concebir de esta forma los muertes de mujeres por razones de género permite una comprensión más profunda del fenómeno y sus causas, entre ellas un componente social que pone el eje en el hecho de que todas las expresiones de violencia contra las mujeres están arraigadas en construcciones de poder que ordenan las relaciones sociales entre hombres y mujeres.

El procedimiento a seguir por la OM es el siguiente: se recaba toda la información de muertes de mujeres cis, mujeres trans/travestis, acaecidas en la Provincia de Entre Ríos cada año, luego se entablan comunicaciones periódicas con las Unidades Fiscales de cada jurisdicción donde ocurrió el hecho, extrayendo de ese modo todos los datos relevantes a los fines del Registro. Una vez obtenida la información de las Unidades Fiscales, y siguiendo el protocolo para saber si fue femicidio, muerte violenta o muerte natural, se pone en estudio en la OM para finalmente completar las planillas que serán remitidas a la CSJN para la confección final del Registro Nacional.

El documento

El documento es el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación presenta un análisis estadístico de las muertes violentas de mujeres cis y trans/travestis ocurridas en Argentina durante 2024, basándose en la información de causas judiciales de todo el país.

Se detallan cifras de víctimas directas y vinculadas, la distribución geográfica, y características como edad, nacionalidad y condiciones de vulnerabilidad de las víctimas. Asimismo, se examinan los sujetos activos, incluyendo su edad, antecedentes, vínculos con las víctimas, y la conducta posterior al hecho. Se analiza también el contexto en que ocurrieron los femicidios, los medios empleados y las imputaciones legales utilizadas en las causas judiciales.

¿Cuáles son las características demográficas y los contextos de vulnerabilidad de las víctimas de femicidio?

En 2024, se contabilizaron 228 víctimas directas de femicidio en Argentina.

Características demográficas de las víctimas directas de femicidio:

Género: De las 228 víctimas directas, 220 eran mujeres cis y 8 eran mujeres trans/travestis. Se menciona que la cantidad de víctimas trans/travestis informadas puede tener un subregistro.

Edad: El promedio de edad fue de 40,9 años, un aumento respecto a 2023 (38,3 años). La distribución por grupo etario indica que el 25-34 años fue el rango más frecuente (22%). El 8% (19 víctimas) eran niñas y adolescentes (0 a 17 años), de las cuales 9 eran menores de 13 años. La edad de 7 víctimas (3%) no fue informada.

Nacionalidad: El 91% eran de nacionalidad argentina (207 casos). El 6% eran de origen extranjero (14 víctimas), incluyendo bolivianas, chilena, ecuatoriana, española, paraguayas y uruguaya. Para 7 víctimas (3%) no se informó este dato.

Nivel educativo: Si bien no se cuenta con información para el 75% de las víctimas, para el 25% restante se observó que al menos el 5% tenía nivel primario, el 12% secundario y el 7% terciario o universitario. Los datos deben tomarse con precaución por la baja completitud de la variable.

NNyA a cargo: Al menos 96 víctimas tenían a cargo a 204 niñas, niños o adolescentes (0 a 17 años), al menos 4 de ellos con alguna discapacidad. 118 víctimas no tenían NNyA a cargo. Esto identificó al menos 215 personas potenciales beneficiarias de la Ley N° 27.452.

Contextos de vulnerabilidad e "interseccionalidad" en las víctimas directas de femicidio:

Se pone de relieve el concepto de "interseccionalidad" para comprender las múltiples vulnerabilidades que pueden afectar a las mujeres, señalando que una misma víctima puede presentar más de una condición. Al menos 76 víctimas (33% del total) presentaban alguna de estas condiciones.

Algunas de las condiciones de "interseccionalidad" reportadas para al menos una víctima incluyen:

Migrantes (internacionales, interprovinciales, intraprovinciales).

Con algún tipo de discapacidad.

Embarazadas al momento del hecho.

Lesbianas/bisexuales.

En situación de prostitución.

En situación de calle.

Indígenas o descendientes de pueblos indígenas u originarios.

Con problemáticas de salud mental.

Con consumo problemático de sustancias (29 víctimas).

Otras condiciones (dependencia económica, mujer rural, etnia gitana, vulnerabilidad social).

Respecto al contexto en el que ocurrieron los hechos (analizado por causa judicial, 218 en total), se identificaron los siguientes:

Violencia doméstica

El 77% (168 causas) ocurrieron en este contexto, definido por la Ley N°26.485, involucrando a un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico. Esta definición incluye relaciones vigentes o finalizadas, con o sin convivencia.

Discriminación por orientación sexual/identidad de género/expresión de género: 6 casos, de los cuales 5 fueron travesticidios/transfemicidios. Uno de estos casos involucró el femicidio de 3 mujeres identificadas como lesbianas.

Violencia sexual: 27 hechos se dieron en este contexto.

Contexto de redes de trata de personas, tráfico de estupefacientes o de otras redes delictivas: Al menos 3 casos.

Otros contextos (13 causas): Robo (4), situación de consumo (2), vulnerabilidad social (1), excesiva violencia (4), violencia económica (1) y represalia por acompañar a la pareja del sujeto activo a denunciar violencia de género (1).

Es importante notar que los contextos no son mutuamente excluyentes y en un caso pueden presentarse uno o más de ellos.

¿Qué perfiles y conductas presentan los sujetos activos de femicidio directo registrados en 2024?

En 2024, se identificaron o estaban siendo investigados un total de 242 sujetos activos en las 218 causas judiciales de femicidio directo registradas, aunque al menos 11 no habían sido identificados a la fecha de corte (31 de diciembre de 2024). Es importante recordar que el término "sujeto activo" se refiere a la persona vinculada al proceso penal como presunto autor, coautor o partícipe.

Perfiles de los sujetos activos de femicidio directo:

Edad: El promedio de edad fue de 40,2 años, similar al de 2023 (39,1 años). La distribución por grupo etario muestra que más de la mitad tenía entre 25 y 44 años:

Menos de 18 años: 4% (10 casos, 3 menores de 16 y 7 entre 16-17).

18 a 24 años: 8% (20 casos).

25 a 34 años: 24% (58 casos), siendo el rango más frecuente.

35 a 44 años: 29% (69 casos).

45 a 59 años: 15% (35 casos).

60 años y más: 13% (32 casos).

Sin datos: 7% (18 casos).

Nacionalidad: Al menos el 88% eran de nacionalidad argentina (213 casos). Al menos 11 (5%) eran de origen extranjero (Boliviana, Chilena, Paraguaya, Peruana, Venezolana). No se relevaron datos para el 7% restante (18 casos).

Nivel educativo: Solo se cuenta con información para el 34% de los casos. Para este subgrupo, el 2% no tenía estudios formales, el 9% nivel primario (4% incompleto, 5% completo), el 17% secundario (11% incompleto, 6% completo) y el 6% terciario o universitario. Se advierte que estos datos deben tomarse con precaución debido a la baja tasa de completitud.

Pertenencia a fuerzas de seguridad: Al menos 10 sujetos activos pertenecían a alguna fuerza de seguridad (policía local/municipal, provincial, federal, Fuerzas Armadas o seguridad privada). Esto representa un mínimo informado debido a datos faltantes. De estos 10, 6 estaban en actividad, 3 retirados y 1 despedido. Se involucraron en 10 causas judiciales con 10 víctimas.

Consumos problemáticos de sustancias: Al menos 76 sujetos activos (31%) tenían algún tipo de consumo problemático. 62 tenían consumo habitual (21 también al momento del hecho). El 29% no tenía consumos problemáticos, y para el 40% restante no había datos. El tipo de sustancia más común era el alcohol (38 casos, a menudo combinado con otras sustancias) y estupefacientes (19 casos, principalmente cocaína y marihuana).

Antecedentes psiquiátricos: Al menos 14 sujetos activos (6%) tenían antecedentes de afecciones psiquiátricas y/o mentales. No se constataron en el 37% de los casos, y para el 57% no había datos. Al menos 8 de estos 14 casos también tenían consumo problemático de sustancias.

Conductas de los sujetos activos de femicidio directo:

Hechos previos de violencia de género respecto de las víctimas: En al menos 122 de los 254 vínculos analizados entre víctimas y sujetos activos (48%), se reportaron antecedentes de violencia de género/doméstica.

Al menos 42 víctimas (17% de los vínculos) habían realizado denuncias formales.

En al menos 80 vínculos (31%) se relevaron hechos previos de violencia por otros medios en las causas judiciales.

Al menos 21 de las víctimas que denunciaron formalmente habían obtenido medidas de protección. De estas, 11 tenían medidas vigentes al momento del hecho.

Hechos previos de violencia de género respecto de otras víctimas:

Al menos 28 sujetos activos (12% del total de 242) tenían antecedentes de violencia de género respecto a otras víctimas. De estos, 22 (9%) habían sido denunciados formalmente por otras víctimas. En al menos 18 casos, los sujetos activos que mostraron hechos previos de violencia hacia la víctima directa también registraban antecedentes de violencia hacia otras mujeres.

Tipo de vínculo con la víctima

En al menos el 86% (219 de 254 vínculos) existía un vínculo previo.

Parejas, ex parejas o relación sexo-afectiva: 54% (137 vínculos). Esto incluye cónyuges, parejas, ex cónyuges, ex parejas y otras relaciones sexo-afectivas.

Familiares: 16% (40 vínculos). Incluye padres, padrastros, hermanos, hijos, y otros familiares.

Otro tipo de vínculo (conocidos, amigos, vecinos, clientes, etc.): 16% (42 vínculos).

Desconocidos: 9% (22 vínculos).

Convivencia con la víctima (al momento del hecho): Considerando todos los casos, el 36% (93 casos) convivía con la víctima. El 57% (144 casos) no convivía.

Contexto de los hechos (por causa judicial):

Violencia doméstica: El 77% (168 causas) ocurrió en este contexto.

Violencia sexual: 27 causas.

Discriminación por orientación sexual/identidad/expresión de género: 6 causas (incluye travesticidios/transfemicidios y el caso de 3 mujeres lesbianas).

Redes de trata, tráfico de estupefacientes u otras redes delictivas: Al menos 3 causas.

Otros contextos: 13 causas (robo, situación de consumo, vulnerabilidad social, excesiva violencia, violencia económica, represalia).

Nota: Los contextos no son mutuamente excluyentes y pueden presentarse combinados.

Medio empleado (por víctima):

Fuerza física (manual y con elementos): 36% (86 casos).

Armas blancas/elementos cortopunzantes: 29% (67 casos).

Armas de fuego: 20% (46 casos). Al menos el 17% de las armas de fuego eran de tenencia legal.

Fuego u otros medios combustibles: 6% (13 casos).

Por intoxicación/venenos: 2% (5 casos).

Otros medios: 1% (2 casos).

Sin datos: 6% (15 casos).

Conducta posterior al hecho (por sujeto activo):

Se suicidaron: 41 sujetos activos (17%).

Intentaron suicidarse: 13 sujetos activos (5%).

Se dieron a la fuga: 85 sujetos activos (35%).

Buscaron ocultar su autoría: 76 sujetos activos (31%). Esto incluyó deshacerse del cuerpo, simular accidente o suicidio de la víctima, entre otras formas.

Fueron aprehendidos en flagrancia: 12 sujetos activos (5%).

Se entregaron voluntariamente o confesaron: 15 sujetos activos (6%).

Pidieron ayuda o asistieron a la víctima: 10 sujetos activos (4%).

Otras conductas: 17 sujetos activos (7%).

Situación procesal (al 31 de diciembre de 2024):

Fallecieron: 47 sujetos activos (19%) (45 por suicidio, 2 por otras causas).

Declarados inimputables: 3 sujetos activos.

Privados de la libertad (en unidad carcelaria o domicilio): 162 sujetos activos (67%). La mayoría se encontraba en etapa de investigación (105) o juicio (50).

Condenados (sentencia firme o no firme): 6 sujetos activos (5 en unidad carcelaria, 1 menor en dispositivo penal juvenil).

En libertad (causa en investigación): 6 sujetos activos.

Con internación/medida de seguridad/disposición: 6 sujetos activos.

En rebeldía (con pedido de captura): 4 sujetos activos.

Sobreseídos: 2 sujetos activos (1 por suicidio, 1 por otras causales).

No identificados: 11 sujetos activos.

Encuadre judicial (Imputaciones/Carátulas):

En el 56% (142) de las imputaciones/carátulas, se aplicó el artículo 80, inciso 11 del Código Penal de la Nación (homicidio agravado por violencia de género). En el 28% (71), no se aplicó este inciso, incluyendo casos con la agravante por el vínculo (inciso 1 del Art. 80) o por odio de género (inciso 4 del Art. 80) u otras figuras penales. En el 14% (36) se informaron solo las carátulas (por no estar imputados formalmente, suicidio, no identificados, etc.).

Estos datos de 2024 provienen de las causas judiciales relevadas al 31 de diciembre, muchas de las cuales aún se encontraban en las etapas iniciales de investigación.