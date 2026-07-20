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El consumo de carne vacuna cayó 11,5% en el primer semestre del año

Los precios de la carne vacuna subieron por encima de la inflación en el último año y el consumo cayó un 11,5% en el primer semestre del año.

20 de julio 2026 · 17:59hs
El consumo de carne vacuna cayó 11

El consumo de carne vacuna cayó 11,5% en el primer semestre del año. 

El consumo de carne vacuna cayó más de 11% en el primer semestre del año a la par de una aceleración en los precios de los cortes. Los números fueron informados por la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra).

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Por qué se come menos carne vacuna

El reporte reflejó que el consumo aparente de carne vacuna durante el primer semestre del año se situó en 1,02 millones de toneladas, lo que representa una caída del 11,5% anual en comparación con el mismo período de 2025. En términos absolutos, el mercado doméstico absorbió unas 131.830 toneladas menos que el año anterior.

Ante la presencia de Influenza Aviar en Argentina, desde el Senasa se indicó que es seguro consumir carne de pollo y huevos bien cocidos. 

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Esta retracción se refleja con claridad en el consumo por habitante. El promedio móvil de los últimos 12 meses indica que el consumo per cápita anual se ubicó en 47 kilos, resultando un 8,2% menor al promedio registrado en junio del año pasado, lo que equivale a una pérdida de 4,2 kg por habitante al año.

La caída del consumo está ligada a la dinámica de los precios minoristas. Aunque el ritmo de crecimiento del nivel general de precios al consumidor se desaceleró en junio (1,9% mensual), el rubro de carnes y derivados acumuló un alza del 45,0% anual, superando el incremento del IPC general, que fue del 33,4%.

Al analizar específicamente los cortes vacunos, el aumento de precios fue mayor ya que escaló al 53,6% anual en junio. En contraste, el precio del pollo avanzó a un ritmo inferior, con un alza del 29,9% anual. En los últimos 12 meses, el kilo de carne vacuna se encareció un 18,3% en relación con el kilo de pollo.

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Baja de precios

El informe destaca que en el último trimestre se ha observado una fase de estabilización de precios. En junio, el precio promedio de los cortes vacunos registró una leve baja del 0,1% mensual.

Dentro de esta tendencia, se destacaron las caídas en el precio del asado (-1,8%), la nalga (-0,9%) y el cuadril (-0,5%), mientras que la carne picada común subió un 2,1% y la paleta un 0,6%.

La debilidad de la demanda local ha alterado la distribución de la producción nacional. En el primer semestre de 2026, el mercado interno absorbió el 71,4% de la carne producida, una cifra menor al 75,6% que representaba en el mismo periodo de 2025.

Mientras el consumo doméstico retrocede, las exportaciones muestran una dinámica opuesta, con un crecimiento del 10,2% interanual en el volumen enviado al exterior durante la primera mitad del año.

Esta tracción externa, liderada por la ampliación de la cuota con Estados Unidos, compensa parcialmente la baja actividad de la industria frigorífica, que en junio operó con niveles históricamente bajos debido a la menor oferta de hacienda.

consumo Carne vacuna primer año
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