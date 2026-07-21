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Textiles declararon el estado de alerta por el "estancamiento de la discusión salarial"

Lo textiles declararon el estado de alerta y movilización tras denunciar la falta de avances en la paritaria y responsabilizar a la Fita.

21 de julio 2026 · 20:07hs
Textiles declararon el estado de alerta por el estancamiento de la discusión salarial.

Textiles declararon el estado de alerta por el "estancamiento de la discusión salarial".

La Asociación Obrera Textil (AOT), liderada por Hugo Benítez, declaró "estado de alerta y movilización" en todo el país, después de responsabilizar a la Federación de Industrias Textiles Argentinas (Fita) "por el estancamiento de la discusión salarial y por la falta de avances en la negociación", convocada por la Secretaría de Trabajo.

En la misma línea, el gremio señaló que esa iniciativa se definió después de que el tema se discutiera en el Plenario Nacional de Secretarios Generales con las delegaciones de Argentina e indicaron que la "preocupación" no está vinculada estrictamente a la paritaria, sino también por la continuidad del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 500/07, "cuya vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de este año".

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Por otra parte, la AOT remarcó que la convocatoria oficial "no encontró una actitud constructiva" por parte del sector empresario y aseguró que, incluso antes del vencimiento del último acuerdo salarial, las reuniones llevadas a cabo con la Cámara estuvieron caracterizadas por recibir “propuestas de recomposición salarial mezquinas, ofertas de porcentajes de ajuste casi insultantes y una negativa sistemática a discutir salarios" que permitan recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y garantizar la continuidad del convenio colectivo.

Negociaciones paralizadas

Asmismo, ratificaron que la negociación quedó paralizada “por exclusiva culpa del sector empresario”, al considerar que la Fita incumplió su función y provocó "un perjuicio directo a los trabajadores textiles", por paralizar un nuevo acuerdo luego del vencimiento de la última paritaria, el 30 de junio pasado.

El sindicato señaló que la estrategia empresaria "busca sostener salarios miserables", y justficarlos con contexto económico y político que "deterioró fuertemente" el poder adquisitivo de los empleados del sector.

Paralelamente, cuestionó la "precarización laboral y las amenazas de flexibilización" impulsadas por distintos sectores empresariales "favorecidas por un marco normativo que beneficia exclusivamente a las patronales y debilita derechos laborales y sindicales históricamente conquistados".

Alerta por el modelo

AOT también relacionó con una situación a las "políticas laborales de la década de 1990" y advirtió que ese modelo "conduce a la pérdida de miles de puestos de trabajo y acelera el proceso de desindustrialización del país".

Por último, cuestionó el "silencio" del empresariado frente al "deterioro del aparato productivo" y aseguró que algunas cámaras empresarias "privilegian las ventajas derivadas de la legislación vigente" por encima de la defensa de la industria nacional y del empleo.

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