La Pampa: le mintió a su novia y ella lo abandonó desnudo en la ruta

Fue entonces que los agentes fueron hasta el domicilio de la mujer para entrevistarla. La misma confirmó todo lo ocurrido y explicó que lo había abandonado desnudo “para darle una lección, ya que le había mentido”.

La apuntada devolvió la ropa al hombre y, pese al incidente, ambos habrían decidido continuar con la relación y el hombre no radicó ninguna denuncia.

Viral: la increíble historia de Julieta y su perra Juana

Julieta Tirabassi, una usuaria de Twitter, contó la increíble experiencia que tuvo con su perra, Juana, quien se escapó el fin de semana de una guardería. La joven la había dejado allí, ya que decidió pasar el fin de semana en su pueblo y no podía llevarla. Su historia, con final feliz, fue viral.

"Me fui a mi ciudad por el finde largo, y no pude llevar a Juana como hago siempre, así que quedó en una guardería. Hoy a la mañana, tipo 9 am, me avisaron que se había escapado y no podían encontrarla", empezó contando en un hilo de Twitter, @julitirab.

Embed

"Estaba a más de 100 kilómetros sin saber que hacer. Mi novio salió a buscarla, se sumó más gente, para las 11 am había unas cuatro cuadrillas buscándola. Ya no había rastros, una moto primero la seguía pero la perdió de vista. Mucha gente buscándola, pero a ciegas. Salí volando a Rosario", agregó en otro tuit. La joven ya emprendió viaje sin saber donde estaba su mascota.

Este fin de semana, se sumaba que durante el trayecto, seguramente, mucha gente viajaba por el finde XXL. Pero eso no influyó en su búsqueda, y sin saber qué iba a pasar al llegar al lugar en común donde la estaban buscando.

"No agarramos el acceso a Rosario que agarramos siempre. En el estado de alteración, agarramos otro camino, yo venía diagramando una estrategia de búsqueda a ver por dónde arrancaba. Y en eso, mi vieja gritó "¡Juana!" y estaba mi perra caminando por Circunvalación. En contramano", contó Juli mientras en ese momento de desesperación seguía recibiendo mensajes de la gente.