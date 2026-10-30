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Crimen de Nancy Godoy: declaró el hijo de Rosa Leguizamón

El adolescente, de 13 años, dio testimonio ante las partes. Por el momento no trascendieron detalles del crimen de Nancy Godoy

30 de octubre 2026 · 15:19hs
Crimen de Nancy Godoy: declaró el hijo de Rosa Leguizamón

El hijo de Rosa Leguizamón, una de las detenidas por el crimen de Nancy Godoy en Corrientes, declaró en Cámara Gesell, testimonial considerada de gran importancia para el avance de la causa.

Este viernes por la mañana el adolescente, de 13 años, dio testimonio ante las partes y, aunque no trascendieron detalles de qué declaró, los investigadores sospechan que el menor podría haber estado cuando asesinaron a la docente, de 52 años.

El hijo de Rosa Leguizam&oacute;n declar&oacute; en C&aacute;mara Gesell: qu&eacute; importancia tendr&iacute;a en el crimen de Nancy Godoy

El hijo de Rosa Leguizamón declaró en Cámara Gesell: qué importancia tendría en el crimen de Nancy Godoy

Luego de la audiencia, Marcos Negroni, abogado de Leguizamón, habló con la prensa y dio contexto de la testimonial desarrollada: “La Cámara Gesell está mostrando la verdad. Desde el primer día manifesté y dije que Rosa no tenía nada que ver con esta cuestión".

"No estaba en la escena del hecho"

"Mi clienta no estaba en la escena del hecho, no tiene ninguna relación y tengo dos testigos que prueban", expuso.

Leguizamón está imputada por el delito de homicidio simple en calidad de coautora y es la única mujer detenida que tiene la investigación hasta ahora. En la lista de acusados también se encuentran Ireneo Zarza, Felipe Sandoval, Nahuel Rojas y Ezequiel Bordón.

“Fue un acto de absoluto salvajismo”, dijo el abogado de la familia de Nancy Godoy

“Fue un acto de absoluto salvajismo”: con esas palabras, el abogado de la familia de Nancy Godoy, Sergio Briend, describió los resultados de la autopsia de la docente rural de 52 años hallada muerta en el paraje El Malezal, en la provincia de Corrientes, luego de que los familiares recibieran el informe forense en una reunión con los fiscales del caso.

El estudio, realizado en el Instituto Médico Forense (IMF), determinó que Godoy sufrió una muerte extremadamente violenta. El cuerpo presentaba múltiples heridas punzocortantes en distintas partes (entre ellas, la cara, el cuello, el abdomen, los brazos y las piernas), y algunas de esas lesiones fueron provocadas cuando todavía estaba con vida. Además, el informe registró lesiones defensivas y mutilaciones, entre ellas la amputación de la mano izquierda.

Briend, que acompañó a los tres hijos de la docente (Sebastián, Adán y José) y a su nuera Alejandra a la sede judicial, fue quien tomó la palabra ante los medios tras la reunión. “Para que el equipo médico forense diga ‘en los tantos años de trabajo nunca tuvimos un hecho como este’, imagínese los datos que nos han contado”, afirmó el letrado, visiblemente afectado.

Nancy Godoy Crimen Hijo Corrientes
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