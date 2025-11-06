Uno Entre Rios | El País | Justicia

La Justicia decretó la quiebra de la láctea que producía yogures y postres para SanCor

La Justicia había decretado el concurso preventivo a comienzos del 2024, pero no apareció ningún comprador. Fabricaba Shimy, Sancorito, Sublime y Yogs.

6 de noviembre 2025 · 21:39hs
La Justicia decretó la quiebra de la láctea que producía yogures y postres para SanCor.

La Justicia decretó la quiebra de la láctea que producía yogures y postres para SanCor.

La Justicia decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la empresa láctea que elaboraba los yogures, flanes y postres de la marca SanCor. El juez Federico Güerri, a cargo del Juzgado Comercial 29, fue quien dictó el fallo y dispuso la liquidación final de la empresa y el cierre de sus instalaciones.

Ubicada en el partido bonaerense de Lincoln, la planta empleaba a 180 personas, mientras otras 200 se desempeñaban en la fábrica y el centro de distribución ubicado en Córdoba. Su red logística estaba compuesta por 165 distribuidores que llegan a 70.000 comercios de forma semanal.

Hugo Yasky y Hugo Godoy, titlares de las CTA recurrieron a la Justicia para que la ministra Sandra Pettovello convoque al Consejo del Salario.

Justicia intimó al gobierno a llamar al Consejo del Salario

Los submarinos de Francia que podrían llegar a la Argentina.

Milei confirmó que Argentina quiere comprarle submarinos a Francia

LEER MÁS: SanCor: trabajadores denuncian deudas salariales, de aportes y vaciamiento

Quiebra y cierre de la empresa láctea

El cierre se da luego de que el concurso preventivo abierto haya fracasado, en abril del 2024, ya que no apareció ningún nombre dispuesto a quedarse con la firma y sostener la producción.

El grupo Vicentin la gestionó hasta hace dos años y medio y contó con la participación de fondos como BAF Capital. Ahora, estaba siendo gestionada por los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, que también manejan La Suipachense, otra empresa láctea.

Al momento de presentarse el concurso, ARSA cargó contra la situación económica de ese entonces del país, en donde la inflación estaba en altos niveles y regían políticas como el control de precios, según detalló.

Sin embargo, desde el sector sostienen que la situación de la empresa se explica por el mal gestionamiento que tuvo a lo largo de los años. En esa línea, el gremio de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) fue el que denunció incumplimientos.

Los mismo empleados señalaron, además, que cobraban sueldos atrasados e irregulares, y que en los últimos meses se abonó un cuarto del mismo y en efectivo, a pesar de que se hacían jornadas completas.

ARSA elaboraba los yogures, flanes y postres de la marca SanCor, entre las que se encontraban las etiquetas Shimy, Sancorito, Sublime y Yogs, como las más destacadas.

Justicia quiebra SanCor
Noticias relacionadas
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 juzgará a Cristina Fernández, 19 exfuncionarios, dos choferes y 65 empresarios, de la denominada Causa Cuadernos. 

Causa Cuadernos: comenzó el juicio contra Cristina Fernández y 86 acusados

el gobierno nacional prepara el llamado a sesiones extraordinarias para tratar las reformas

El gobierno nacional prepara el llamado a sesiones extraordinarias para tratar las reformas

fred machado fue extraditado a eeuu donde es investigado por narcotrafico, lavado de activos y fraude

Fred Machado fue extraditado a EEUU donde es investigado por narcotráfico, lavado de activos y fraude

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes.

Quini 6: nuevamente los pozos millonarios quedaron vacantes

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos, la primera provincia en incorporarse al Programa Federal de Primera Infancia

Entre Ríos, la primera provincia en incorporarse al Programa Federal de Primera Infancia

La Justicia decretó la quiebra de la láctea que producía yogures y postres para SanCor

La Justicia decretó la quiebra de la láctea que producía yogures y postres para SanCor

La Municipalidad de Paraná instala ovitrampas para monitorear el mosquito Aedes aegypti

La Municipalidad de Paraná instala ovitrampas para monitorear el mosquito Aedes aegypti

Ultimo Momento
Entre Ríos, la primera provincia en incorporarse al Programa Federal de Primera Infancia

Entre Ríos, la primera provincia en incorporarse al Programa Federal de Primera Infancia

La Justicia decretó la quiebra de la láctea que producía yogures y postres para SanCor

La Justicia decretó la quiebra de la láctea que producía yogures y postres para SanCor

La Municipalidad de Paraná instala ovitrampas para monitorear el mosquito Aedes aegypti

La Municipalidad de Paraná instala ovitrampas para monitorear el mosquito Aedes aegypti

Daniel Aquino y Soledad Rodríguez, listos para subirse al ring

Daniel Aquino y Soledad Rodríguez, listos para subirse al ring

SMN: alertan por un doble ciclón tropical que impactaría en Entre Ríos

SMN: alertan por un "doble ciclón tropical" que impactaría en Entre Ríos

Policiales
Crimen de Jazmín González: Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo

Crimen de Jazmín González: "Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo"

Quiero que Juan Ruiz Orrico cumpla la pena en la cárcel, aún en condiciones VIP, dijo el querellante

"Quiero que Juan Ruiz Orrico cumpla la pena en la cárcel, aún en condiciones VIP", dijo el querellante

Trágico accidente en Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

Trágico accidente en Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Ovación
Daniel Aquino y Soledad Rodríguez, listos para subirse al ring

Daniel Aquino y Soledad Rodríguez, listos para subirse al ring

Lionel Scaloni dio la lista de convocados para la fecha FIFA

Lionel Scaloni dio la lista de convocados para la fecha FIFA

El Dibu Martínez fue nominado para el premio The Best

El Dibu Martínez fue nominado para el premio The Best

Leandro Paredes y Juanfer Quintero palpitaron el Superclásico

Leandro Paredes y Juanfer Quintero palpitaron el Superclásico

Sarmiento de Villaguay dio la sorpresa en el inicio de los playoffs de la Liga Provincial

Sarmiento de Villaguay dio la sorpresa en el inicio de los playoffs de la Liga Provincial

La provincia
Entre Ríos, la primera provincia en incorporarse al Programa Federal de Primera Infancia

Entre Ríos, la primera provincia en incorporarse al Programa Federal de Primera Infancia

La Municipalidad de Paraná instala ovitrampas para monitorear el mosquito Aedes aegypti

La Municipalidad de Paraná instala ovitrampas para monitorear el mosquito Aedes aegypti

SMN: alertan por un doble ciclón tropical que impactaría en Entre Ríos

SMN: alertan por un "doble ciclón tropical" que impactaría en Entre Ríos

Presupuesto Municipal 2026: prevé eliminación de tasas y prioriza obras estratégicas para Paraná

Presupuesto Municipal 2026: prevé eliminación de tasas y prioriza obras estratégicas para Paraná

En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

Dejanos tu comentario