Uno Entre Rios | Economia | SanCor

SanCor: trabajadores denuncian deudas salariales, de aportes y vaciamiento

Trabajadores de SanCor presentan pedidos de quiebra con continuidad laboral. Se estima que ingresarán entre 300 y 400 presentaciones

30 de septiembre 2025 · 10:29hs
Trabajadores de SanCor presentan pedidos de quiebra con continuidad laboral. Se estima que ingresarán entre 300 y 400 presentaciones

Trabajadores de SanCor presentan pedidos de quiebra con continuidad laboral. Se estima que ingresarán entre 300 y 400 presentaciones
Trabajadores de SanCor presentan pedidos de quiebra con continuidad laboral. Se estima que ingresarán entre 300 y 400 presentaciones

Trabajadores de SanCor presentan pedidos de quiebra con continuidad laboral. Se estima que ingresarán entre 300 y 400 presentaciones
Trabajadores de SanCor presentan pedidos de quiebra con continuidad laboral. Se estima que ingresarán entre 300 y 400 presentaciones

Trabajadores de SanCor presentan pedidos de quiebra con continuidad laboral. Se estima que ingresarán entre 300 y 400 presentaciones
Trabajadores de SanCor presentan pedidos de quiebra con continuidad laboral. Se estima que ingresarán entre 300 y 400 presentaciones

Trabajadores de SanCor presentan pedidos de quiebra con continuidad laboral. Se estima que ingresarán entre 300 y 400 presentaciones

Trabajadores de la empresa láctea Sancor empezaron a presentar los pedidos de quiebra con continuidad laboral. Se trata de presentaciones individuales y se estima que en las próximas dos semanas ingresarán entre 300 y 400 más. Denuncian meses de deudas salariales, falta de aportes a la obra social y un vaciamiento que pone en riesgo su salud y la de sus familias.

De acuerdo a lo decidido en asamblea, los trabajadores están presentando sus pedidos de quiebra individuales, estimándose que en las próximas dos semanas ingresarán entre 300 y 400 más.

El grupo AcelorMittal definió un nuevo cronograma de suspensiones en la planta  Acindar de Villa Constitución, Santa Fe. Detiene la producción de laminados

Acindar frenó su producción y dio cronograma de suspensiones

Se desploma la venta de combustibles en la Argentina.

Continúa en baja la venta de combustibles en la Argentina

Sancor trabajadores Atilra

Deudas con salarios, obra social y sindicato

Las presentaciones destacan y acreditan el estado de cesación de pagos por la deuda de varios meses posteriores a la apertura del concurso, acumulada en materia salarial y de aportes y contribuciones a la obra social OSPIL, al sindicato ATILRA y a la mutual AMPIL. Estas circunstancias vienen siendo informadas mensualmente al Juzgado por la Sindicatura y el Comité Provisorio de Control.

Las distintas fuentes consultadas por Data Gremial señalan también que los directivos de SanCor CUL fueron denunciados penalmente por doble maniobra de retención indebida y evasión fiscal. Ingresó como querellante la ARCA (ex AFIP) en la causa penal caratulada “Denunciado: SanCor Cooperativas Unidas Limitada s/infracción Ley 27.430 – Querellante Aguirre Manuel Cristian y otros”(Expte. N° FSM 52321/2023), que tramita ante el Juzgado Federal de Rafaela, Secretaría Penal.

Sancor trabajadores Atilra 1

Reclamo de intervención judicial

En el pedido de quiebra con continuidad de la explotación, los trabajadores remarcan que, por falta de pago, SanCor CUL los priva no solo de su salario, sino también del esencial servicio de salud para ellos y sus familias. Lo describen como “una angustiosa situación límite y sin retorno”, afirmando que “el profundo daño económico y psicológico al personal ya fue perpetrado por los directivos de la concursada”.

Es por ello que solicitan, con carácter de urgencia, la citación de SanCor CUL y que “se adopten las medidas de protección de la integridad del patrimonio del deudor, disponiéndose de inmediato la intervención controlada de los negocios de la concursada”.

Con respecto a un eventual cambio de titular al frente del juzgado, desde ATILRA aclaran que el proceso concursal no se detiene y que el eventual nuevo juez continuará la causa según su estado.

Por otra parte, y dada la falta de pago de haberes posteriores a la apertura del concurso, SanCor CUL se apresta a afrontar un aluvión de demandas laborales de pronto pago en sede laboral.

SanCor Deudas vaciamiento
Noticias relacionadas
ARCA definió cuánto dinero se puede retirar en cajeros automáticos.

ARCA definió cuánto dinero se puede retirar en cajeros automáticos

Un relevamiento nacional analizó el rumbo político y económico y las emociones generadas por  Javier Milei. Entre la Esperanza y la Decepción.

Sólo 3 de 10 argentinos están satisfechos con el rumbo político económico

La fábrica de galletitas Tía Maruca cerró su planta de Chascomús y echó a todos sus trabajadores que denuncian vaciamiento

Cerró Tía Maruca y despidió a sus obreros

Cada vez más difícil de consumir carne vacuna. Leonardo Rafael, presidente de la Cámara de Matarifes, advierte  escenario incierto ante bajo consumo 

Carne: ¿Por qué el asado es más caro en Argentina que en París?

Ver comentarios

Lo último

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

SanCor: trabajadores denuncian deudas salariales, de aportes y vaciamiento

SanCor: trabajadores denuncian deudas salariales, de aportes y vaciamiento

Tres atletas entrerrianos fueron convocados para el Sudamericano U20

Tres atletas entrerrianos fueron convocados para el Sudamericano U20

Ultimo Momento
Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

SanCor: trabajadores denuncian deudas salariales, de aportes y vaciamiento

SanCor: trabajadores denuncian deudas salariales, de aportes y vaciamiento

Tres atletas entrerrianos fueron convocados para el Sudamericano U20

Tres atletas entrerrianos fueron convocados para el Sudamericano U20

Acindar frenó su producción y dio cronograma de suspensiones

Acindar frenó su producción y dio cronograma de suspensiones

¿Cómo charlar con adolescentes sobre violencia digital?

¿Cómo charlar con adolescentes sobre violencia digital?

Policiales
Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Ovación
¿Superclásico decisivo en el Torneo Clausura?

¿Superclásico decisivo en el Torneo Clausura?

Newells y Estudiantes cierran la 10ª fecha del Torneo Clausura

Newell's y Estudiantes cierran la 10ª fecha del Torneo Clausura

Vélez lo dio vuelta y llegó a la segunda posición de la Zona B

Vélez lo dio vuelta y llegó a la segunda posición de la Zona B

Golpe a la barra de Newells: el jefe, preso tras más de 100 allanamientos por narcotráfico

Golpe a la barra de Newell's: el jefe, preso tras más de 100 allanamientos por narcotráfico

Comienzan en Mar del Plata las finales de los Juegos Evita: Entre Ríos dice presente

Comienzan en Mar del Plata las finales de los Juegos Evita: Entre Ríos dice presente

La provincia
¿Cómo charlar con adolescentes sobre violencia digital?

¿Cómo charlar con adolescentes sobre violencia digital?

Rechazan prohibir las jineteadas en Oro Verde: los caballos no son sujetos de derechos

Rechazan prohibir las jineteadas en Oro Verde: los caballos "no son sujetos de derechos"

Entre Ríos: martes con nubosidad variable y buen tiempo

Entre Ríos: martes con nubosidad variable y buen tiempo

El consumo de cerveza cayó 30% y no logra recuperar la demanda previo al 2020

El consumo de cerveza cayó 30% y no logra recuperar la demanda previo al 2020

Sauce Pinto: se inauguró el primer parque solar de Enersa

Sauce Pinto: se inauguró el primer parque solar de Enersa

Dejanos tu comentario