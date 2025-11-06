Uno Entre Rios | La Provincia | presupuesto

Presupuesto Municipal 2026: prevé eliminación de tasas y prioriza obras estratégicas para Paraná

El Presupuesto local pone el acento en la simplificación de tasas, destinadas a disminuir la carga fiscal y el costo de cumplimiento de los contribuyentes

6 de noviembre 2025 · 14:18hs
La intendenta de Paraná

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, presentó proyecto del Presupuesto 2026

La Presidenta Municipal, Rosario Romero, elevó el pasado viernes al Concejo Deliberante el Proyecto de Presupuesto Municipal para el ejercicio 2026 y la Ordenanza Tributaria. Se destaca un presupuesto equilibrado en el que no prevé toma de endeudamiento, orientado a sostener la prestación de servicios de calidad, fomentar el desarrollo local y a avanzar en obras estratégicas con mirada sostenible para la ciudad de Paraná.

La Ordenanza Tributaria pone el acento en la simplificación de tasas, con eliminación de unas y reducción de alícuotas en otras, destinadas a disminuir la carga fiscal y el costo de cumplimiento de los contribuyentes.

En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

El Observatorio Económico de Turismo está en una etapa avanzada de prueba piloto

Seleccionaron el Observatorio Económico de Turismo de Entre Ríos para ser presentado ante la ONU

Concejo Deliberante
El Concejo Deliberante deberá evaluar el proyecto de Presupuesto 2026

El Concejo Deliberante deberá evaluar el proyecto de Presupuesto 2026

Monto estimado en el Presupuesto

El proyecto estima un monto total cercano a los 232.000 millones de pesos. Romero destacó que el presupuesto “es una herramienta central para planificar el año próximo con responsabilidad, previsión y una mirada puesta en el crecimiento ordenado de la ciudad”.

“Contar con un presupuesto claro, previsible y responsable, que sirva como hoja de ruta de las políticas públicas que delinearán el desarrollo de Paraná de cara al futuro, siempre pensando en las respuestas que como Estado debemos acercarle a los vecinos", sostuvo la intendenta de Paraná.

Principales puntos

El proyecto pone el foco en Servicios de calidad y obras estratégicas, prioriza la mejora continua en los servicios urbanos esenciales, la ejecución de obras centrales para la ciudad, que incluyen accesibilidad, infraestructura vial, saneamiento, espacios públicos y soluciones ambientales.

Municipalidad de Paraná.jpg
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, presentó proyecto del Presupuesto 2026

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, presentó proyecto del Presupuesto 2026

Respecto a la Ordenanza Tributaria se destaca la eliminación del Derecho de Espectáculos Públicos, vinculado a diversas actividades culturales y eventos públicos, del Derecho de Publicidad, que alcanzaba al sector comercial, del derecho de Ocupación de la Vía Pública para establecimientos gastronómicos y comercios en general, readecuándolo con la Tasa por Inspección de Redes, orientada a cubrir los servicios técnicos que la Municipalidad realiza en territorio. Finalmente, la eliminación de diversos sellados o tasas por actuaciones administrativas, que afectaban a trámites generales como certificados, solicitudes o gestiones de planes y otros.

Respecto a la tasa de alumbrado público, se propone una reducción de más de un 18% de las alícuotas para todas las categorías. Fijándose en 13% para los usuarios residenciales, 12% para comerciales, oficiales, institucionales y un 11% para horticultores.

Esta política de reducción de tasas tiene su respaldo en un plan de transición energética que podrá darse en la ciudad de Paraná gracias a distintas acciones siendo la más destacada la construcción del Parque Solar Fotovoltaico que producirá 7,5 megas de energía alternativa.

Debate y tratamiento legislativo

Durante este mes de noviembre, el Concejo Deliberante realizará las instancias de análisis, consulta y discusión del proyecto, con participación de las distintas áreas del Ejecutivo. Una vez finalizado este proceso, el presupuesto quedará en condiciones de ser tratado en sesión.

presupuesto tasas Obras Paraná Rosario Romero
