Presupuesto Municipal 2026: prevé eliminación de tasas y prioriza obras estratégicas para Paraná

La Presidenta Municipal, Rosario Romero, elevó el pasado viernes al Concejo Deliberante el Proyecto de Presupuesto Municipal para el ejercicio 2026 y la Ordenanza Tributaria. Se destaca un presupuesto equilibrado en el que no prevé toma de endeudamiento, orientado a sostener la prestación de servicios de calidad, fomentar el desarrollo local y a avanzar en obras estratégicas con mirada sostenible para la ciudad de Paraná.

La Ordenanza Tributaria pone el acento en la simplificación de tasas, con eliminación de unas y reducción de alícuotas en otras, destinadas a disminuir la carga fiscal y el costo de cumplimiento de los contribuyentes.

El Concejo Deliberante deberá evaluar el proyecto de Presupuesto 2026

Monto estimado en el Presupuesto

El proyecto estima un monto total cercano a los 232.000 millones de pesos. Romero destacó que el presupuesto “es una herramienta central para planificar el año próximo con responsabilidad, previsión y una mirada puesta en el crecimiento ordenado de la ciudad”.

“Contar con un presupuesto claro, previsible y responsable, que sirva como hoja de ruta de las políticas públicas que delinearán el desarrollo de Paraná de cara al futuro, siempre pensando en las respuestas que como Estado debemos acercarle a los vecinos", sostuvo la intendenta de Paraná.

Principales puntos

El proyecto pone el foco en Servicios de calidad y obras estratégicas, prioriza la mejora continua en los servicios urbanos esenciales, la ejecución de obras centrales para la ciudad, que incluyen accesibilidad, infraestructura vial, saneamiento, espacios públicos y soluciones ambientales.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, presentó proyecto del Presupuesto 2026

Respecto a la Ordenanza Tributaria se destaca la eliminación del Derecho de Espectáculos Públicos, vinculado a diversas actividades culturales y eventos públicos, del Derecho de Publicidad, que alcanzaba al sector comercial, del derecho de Ocupación de la Vía Pública para establecimientos gastronómicos y comercios en general, readecuándolo con la Tasa por Inspección de Redes, orientada a cubrir los servicios técnicos que la Municipalidad realiza en territorio. Finalmente, la eliminación de diversos sellados o tasas por actuaciones administrativas, que afectaban a trámites generales como certificados, solicitudes o gestiones de planes y otros.

Respecto a la tasa de alumbrado público, se propone una reducción de más de un 18% de las alícuotas para todas las categorías. Fijándose en 13% para los usuarios residenciales, 12% para comerciales, oficiales, institucionales y un 11% para horticultores.

Esta política de reducción de tasas tiene su respaldo en un plan de transición energética que podrá darse en la ciudad de Paraná gracias a distintas acciones siendo la más destacada la construcción del Parque Solar Fotovoltaico que producirá 7,5 megas de energía alternativa.

Debate y tratamiento legislativo

Durante este mes de noviembre, el Concejo Deliberante realizará las instancias de análisis, consulta y discusión del proyecto, con participación de las distintas áreas del Ejecutivo. Una vez finalizado este proceso, el presupuesto quedará en condiciones de ser tratado en sesión.