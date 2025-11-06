Uno Entre Rios | Ovación | Daniel Aquino

Daniel Aquino y Soledad Rodríguez, listos para subirse al ring

Los paranaenses Daniel Aquino y Soledad Rodríguez, junto a sus respectivos rivales, superaron el pesaje oficial y este viernes pelearán en el Club San Agustín.

6 de noviembre 2025 · 19:27hs
Daniel Aquino y Miguel Ángel Núñez combatirán a seis rounds

Víctor Ludi/UNO

Daniel Aquino y Miguel Ángel Núñez combatirán a seis rounds, en categoría Superwelter.
Soledad Rodríguez y Claudia Loza pelearán a cuatro asaltos

Víctor Ludi/UNO

Soledad Rodríguez y Claudia Loza pelearán a cuatro asaltos, en la división Gallo.

Los boxeadores paranaenses Daniel Aquino y Soledad Rodríguez, junto con sus respectivos rivales, superaron el pesaje oficial y este viernes combatirán en el Club San Agustín. El festival, que además contará con siete peleas amateurs, comenzará a las 21 y la entrada en puerta tendrá un valor de 11.000 pesos.

En el duelo de fondo, el Terrible Aquino combatirá a seis rounds, en la cartegoría Superwelter, con el bonaerense, oriundo de Mar de Ajó, Miguel Ángel Núñez. Aquino, de 36 años, cuenta con un récord profesional de 22 triunfos (14 por nocaut), 18 derrotas (10 por la vía rápida) y dos empates, y en el pesaje oficial marcó 69,500 kilogramos. Por su parte, Núñez, de 37 años, posee un palmarés de cuatro victorias (una antes del límite) y 11 traspiés (tres por la vía rápida), y al momento de subirse a la balanza registró 70,500.

Mientras que en el combate de semifondo la Morena Rodríguez se enfrentará a cuatro asaltos, en la división Gallo, con la santafesina, proveniente de San Justo, Claudia Loza. Rodríguez, de 27 años, debutará en el deporte rentado y para este compromiso dio en la báscula 52,600 kilogramos. Mientras que Loza, de 32 años, cuenta con una pelea ganada y tres perdidas, y pesó 53,600.

La cartelera en el Club San Agustín

Peleas amateurs

Tomás Cuatrín (Ministerio) vs Marcos Orrego (Team Peligro), en categoría Hasta 75 kilos.

Emanuel Segovia (Toa Fight) vs Ricardo Hurgaitti (Santa Fe), en categoría Hasta 64 kilos.

Joaquín Noghera (Toa Fight) vs Fernando Mars (Santa Fe), en categoría Hasta 69 kilos.

Agustín Ramírez (Team Pistrilli) vs Mariano Roda (Santa Fe), en categoría Hasta 64 kilos.

Marcos Jaime (Peñarol) vs Taiel Acevedo (San Justo), en categoría Cadete Hasta 54 kilos.

Elías Jaime (Peñarol) vs Thiago Valdés (Toa Fight), en categoría Juvenil Hasta 64 kilos.

Iván Sánchez (Team Pistrilli) vs Mauricio Santillán (Santa Fe), en categoría Hasta 69 kilos.

Peleas profesionales

Soledad Rodríguez (Peñarol)-Claudia Loza (Santa Fe), en categoría Supermosca.

Daniel Aquino (Team Pistrilli)-Miguel Ángel Núñez (Mar de Ajó), en categoría Superwelter.

