En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

El proyecto de ordenanza presentado en Feliciano beneficia a jubilados nacionales y provinciales que perciban el haber mínimo mensual

6 de noviembre 2025 · 14:18hs
En San José de Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a los jubilados nacionales y provinciales que perciban el haber mínimo mensual. La iniciativa es promovida por el intendente de la localidad, Damian Arévalo, junto a la Secretaria de Gobierno Anabella Ferreras. En sus fundamentos remarca que se busca “brindar un alivio económico a aquellos que han trabajado y soportado muchas adversidades a lo largo de sus vidas”.

Damián Arévalo.jpg
Alcances del proyecto

La exención del 100% de la tasa inmobiliaria será aplicable para titulares actuales que cumplan con ciertos requisitos, como habitar su vivienda única, no destinarla a renta ni actividad comercial y no registrar deudas, entre otros. Además, para acceder al beneficio, el ingreso del grupo conviviente no deberá superar las cuatro jubilaciones mínimas (valor nacional).

La postura del intendente de Feliciano

“Es una forma de compensar y ser más empáticos con aquellos que han trabajado y soportado muchas adversidades”, destacó el intendente Arévalo, quien agregó: “Sabemos lo difícil que está la situación para ellos, por eso es que seguimos confirmando políticas de contención social”.

Por último, desde ese municipio se insistió en que “la presentación de este proyecto de ordenanza es un claro ejemplo del compromiso del municipio de Feliciano con sus adultos mayores, y busca reconocer el esfuerzo y sacrificio hechos durante sus vidas”.

Feliciano tasa inmobiliaria Jubilados ordenanza haber mínimo
