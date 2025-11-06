Sarmiento de Villaguay dio la sorpresa en el inicio de los playoffs de la Liga Provincial

Sarmiento de Villaguay fue el único equipo que festejó en condición de visitante en el comienzo de la reclasificación al derrotar a Ciclista.

Sarmiento quedó a un triunfo de avanzar a octavos de final.

Sarmiento de Villaguay dio la nota en la jornada que marcó el comienzo de la serie de playoffs de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores. El Rojo fue el único equipo que celebró la victoria en condición de local.

El elenco de la Ciudad de los Encuentros sorprendió a Ciclista al derrotarlo 84 a 74 en el estadio Juan Baglietto. Tomás Wagner fue la figura del ganador con 22 puntos. En la visita también se destacaron Juan Pablo Gauna, quien totalizó 20 unidades, Rubén Sosa, con 15 tantos e Ignacio Retamar, quien firmó 14, En Ciclista, no fue suficiente los 25 puntos de Pablo Bogado, ni los 19 tantos e Enzo Passadore.

En otro de los juegos de la reclasificación Sportivo San Salvador derrotó 79 a 68 a Olimpia. Juan Ignacio González la rompió en el Celeste con 28 puntos y 9 rebotes. En la visita, Juan Pagnone terminó con 19 tantos, mientras que Nicolás Agasse aportó 17 unidades.

Por otro lado, Quique se quedó con el clásico barrial al superar como local a Talleres 74 a 58. En el Decano Facundo Folmer convirtió 16 puntos, al igual que Nicolás Reyero. A su vez, Ignacio Varisco acompañó con 14 tantos. Tobías Motura totalizó 13 puntos para el Rojo.

Por su parte, Recreativo superó categóricamente a Independiente de La Paz 93 a 48 . ElLucio Frávega con 16 puntos, Alfredo Mercado con 14, Santino Valdemarin con 12 y Alan Guanco con otros 12 fueron los goleadores del Bochas.

Además, Vélez superó en Chajarí a Capuchinos de Concordia 87 a 78. En Colón La Armonía le ganó a Social de Federación 89 a 76. Atlético BH derrotó en Gualeguay a Luis Luciano de Urdinarrain 73 a 59. Mientras que en Concepción del Uruguay Zaninetti venció a Atlético Tala por 83 a 77.

Como sigue la Liga Provincial

Este jueves comenzará las restantes llaves de la reclasificación de la Liga Provincial. Todos los juegos comenzarán a las 21.

El programa será el siguiente

Sionista Echagüe

Estudiantes (Paraná) - Paraca

Estudiantes (Concordia) Ferro (Concordia)

Peñarol (Rosario del Tala) Bancario (Gualeguay)