Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos, la primera provincia en incorporarse al Programa Federal de Primera Infancia

La provincia de Entre Ríos se transformó en la primera en incorporarse al Programa Federal de Primera Infancia. Rogelio Frigerio se refirió al respecto.

6 de noviembre 2025 · 22:14hs
Entre Ríos es la primera provincia en incorporarse al Programa Federal de Primera Infancia. 

Entre Ríos es la primera provincia en incorporarse al Programa Federal de Primera Infancia. 

Entre Ríos es la primera provincia en incorporarse al Programa Federal de Primera Infancia, una política de Nación que fortalece los Centros de Desarrollo Infantil y promueve el acompañamiento a las familias para garantizar igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida.

LEER MÁS: Alicia Aluani: "En 2025 pondremos foco en la primera infancia y el observatorio de género"

Qué dijo el gobernador de Entre Ríos

“Cuidar a la niñez es cuidar el futuro. Desde el primer día, asumimos el compromiso de poner a la infancia en el centro de la agenda pública”, afirmó el gobernador Rogelio Frigerio, al referirse a la incorporación de la provincia al Programa Federal de Primera Infancia (PFPI).

El SMN alertó por un doble ciclón tropical que impactaría en Entre Ríos.

SMN: alertan por un "doble ciclón tropical" que impactaría en Entre Ríos

El Observatorio Económico de Turismo está en una etapa avanzada de prueba piloto

Seleccionaron el Observatorio Económico de Turismo de Entre Ríos para ser presentado ante la ONU

El mandatario sostuvo además que estos acuerdos fortalecen las políticas de niñez y familia en todo el territorio provincial. “Seguimos gestionando junto a Nación para mejorar la calidad de vida de las entrerrianas y los entrerrianos”, aseguró.

Frigerio agradeció a la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, “por su compromiso y acompañamiento para con Entre Ríos. Cuando hay trabajo en equipo y decisión, las políticas se transforman en resultados concretos para la gente”.

El Programa Federal de Primera Infancia

El programa, impulsado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, tiene como objetivo fortalecer a familias y a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), priorizando los departamentos con mayores niveles de vulnerabilidad social. Las acciones incluyen capacitaciones, acompañamiento a familias para promover prácticas de crianza positivas y vínculos afectivos saludables.

En Entre Ríos, la adhesión a la iniciativa se suma al trabajo sostenido del Ministerio de Desarrollo Humano y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) en materia de acompañamiento temprano.

“Estamos convencidos de que el camino para consolidar políticas públicas pensando en el futuro de nuestros niños, es desarrollando estrategias de planificación. Por ello celebramos la inserción en este programa que se acoplará al trabajo que venimos desarrollando en territorio”, expresó la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso.

La incorporación al PFPI representa una inversión en acompañamiento, oportunidades y más equidad para los niños, niñas y familias entrerrianas, entendiendo que los primeros años de vida son decisivos para construir trayectorias de desarrollo plenas y saludables.

Entre Ríos provincia Programa Federal de Primera Infancia
Noticias relacionadas
el ficer comienza su recorrido por la provincia con funciones gratuitas

El FICER comienza su recorrido por la provincia con funciones gratuitas

Chamarrita fue encontrada muerta este miércoles.

Triste final para Chamarrita, el aguará guazú rescatado y liberado en Entre Ríos

Tamberos advierten sobre la caída de la rentabilidad en el sector

Afecta a productores tamberos el estancamiento del precio de la leche

Se entregaron 21 celulares que pasan del Servicio Penitenciario a la Policía de Entre Ríos para uso de botón antipánico.

Entre Ríos: entregaron 21 celulares para uso de botón antipánico

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos, la primera provincia en incorporarse al Programa Federal de Primera Infancia

Entre Ríos, la primera provincia en incorporarse al Programa Federal de Primera Infancia

La Justicia decretó la quiebra de la láctea que producía yogures y postres para SanCor

La Justicia decretó la quiebra de la láctea que producía yogures y postres para SanCor

La Municipalidad de Paraná instala ovitrampas para monitorear el mosquito Aedes aegypti

La Municipalidad de Paraná instala ovitrampas para monitorear el mosquito Aedes aegypti

Ultimo Momento
Entre Ríos, la primera provincia en incorporarse al Programa Federal de Primera Infancia

Entre Ríos, la primera provincia en incorporarse al Programa Federal de Primera Infancia

La Justicia decretó la quiebra de la láctea que producía yogures y postres para SanCor

La Justicia decretó la quiebra de la láctea que producía yogures y postres para SanCor

La Municipalidad de Paraná instala ovitrampas para monitorear el mosquito Aedes aegypti

La Municipalidad de Paraná instala ovitrampas para monitorear el mosquito Aedes aegypti

Daniel Aquino y Soledad Rodríguez, listos para subirse al ring

Daniel Aquino y Soledad Rodríguez, listos para subirse al ring

SMN: alertan por un doble ciclón tropical que impactaría en Entre Ríos

SMN: alertan por un "doble ciclón tropical" que impactaría en Entre Ríos

Policiales
Crimen de Jazmín González: Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo

Crimen de Jazmín González: "Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo"

Quiero que Juan Ruiz Orrico cumpla la pena en la cárcel, aún en condiciones VIP, dijo el querellante

"Quiero que Juan Ruiz Orrico cumpla la pena en la cárcel, aún en condiciones VIP", dijo el querellante

Trágico accidente en Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

Trágico accidente en Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Ovación
Daniel Aquino y Soledad Rodríguez, listos para subirse al ring

Daniel Aquino y Soledad Rodríguez, listos para subirse al ring

Lionel Scaloni dio la lista de convocados para la fecha FIFA

Lionel Scaloni dio la lista de convocados para la fecha FIFA

El Dibu Martínez fue nominado para el premio The Best

El Dibu Martínez fue nominado para el premio The Best

Leandro Paredes y Juanfer Quintero palpitaron el Superclásico

Leandro Paredes y Juanfer Quintero palpitaron el Superclásico

Sarmiento de Villaguay dio la sorpresa en el inicio de los playoffs de la Liga Provincial

Sarmiento de Villaguay dio la sorpresa en el inicio de los playoffs de la Liga Provincial

La provincia
Entre Ríos, la primera provincia en incorporarse al Programa Federal de Primera Infancia

Entre Ríos, la primera provincia en incorporarse al Programa Federal de Primera Infancia

La Municipalidad de Paraná instala ovitrampas para monitorear el mosquito Aedes aegypti

La Municipalidad de Paraná instala ovitrampas para monitorear el mosquito Aedes aegypti

SMN: alertan por un doble ciclón tropical que impactaría en Entre Ríos

SMN: alertan por un "doble ciclón tropical" que impactaría en Entre Ríos

Presupuesto Municipal 2026: prevé eliminación de tasas y prioriza obras estratégicas para Paraná

Presupuesto Municipal 2026: prevé eliminación de tasas y prioriza obras estratégicas para Paraná

En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

En Feliciano proyectan no cobrar la tasa inmobiliaria a jubilados

Dejanos tu comentario