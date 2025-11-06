Uno Entre Rios | Ovación | Dibu Martínez

El Dibu Martínez fue nominado para el premio The Best

El Dibu Martínez fue uno de los designados por la FIFA como candidato a mejor arquero del año, galardón que ganó en 2022 y 2024.

6 de noviembre 2025 · 16:40hs
Dibu Martínez va por otra distinción.

El argentino Emiliano Dibu Martínez fue nominado por la FIFA para el premio The Best a mejor arquero. El marplatense de 33 años tiene un rol fundamental tanto en la Selección Argentina como en el Aston Villa, ya se quedó con este galardón en 2022 y en 2024.

Durante la última temporada, el Dibu tuvo muy buenas actuaciones con la camiseta Albiceleste e incluso fue fundamental para que el Aston Villa alcance los cuartos de final en la Champions League, instancia en la que fue eliminado por el París Saint-Germain que se terminaría consagrando campeón.

Este año el arquero argentino no la tendrá nada fácil, ya que el gran candidato a quedarse con el premio es el italiano Gianluigi Donnarumma, quien fue vital para que el PSG consiguiera el triplete y que viene de ganar el Trofeo Yashin que entrega la revista francesa France Football. Los otros nominados son el belga Thibaut Courtois, el alemán Manuel Neuer, el brasilero Alisson Becker, el español David Raya, el suizo Yann Sommer y el polaco Wojciech Szczesny.

En lo que respecta al premio The Best a mejor jugador del mundo, los candidatos son los franceses Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, los portugueses Vitinha y Nuno Mendes, los españoles Pedri y Lamine Yamal, los ingleses Cole Palmer y Harry Kane, el marroquí Achraf Hakimi, el brasilero Raphinha y el egipcio Mohamed Salah.

Todo apunta a que el ganador será Dembélé, quien viene de levantar el Balón de Oro hace pocas semanas.

Por otra parte, los directores técnicos nominados fueron el mexicano Javier Aguirre, los españoles Mikel Arterta, Roberto Martínez y Luis Enrique (este último ganó todo con el PSG y es el gran candidato), el alemán Hansi Flick, el italiano Enzo Maresca y el neerlandés Arne Slot.

Por último, también aparecen argentinos entre los candidatos a formar parte del 11 ideal. Además del Dibu Martínez, están el defensor Nicolás Otamendi, los mediocampistas Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, y los delanteros Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Un hincha de hincha de Racing también fue nominado por la FIFA

hincha racing

La FIFA también dio a conocer los candidatos al Premio a la Afición de The Best, que fueron el argentino Alejandro Ciganotto, el español Manolo “El del Bombo” y los hinchas del Zakho de Irán.

Alejandro Ciganotto es un hincha de Racing que se hizo famoso por recorrer Sudamérica viajando a pie y haciendo dedo para alentar a la Academia. En mayo de este año hizo más de 7.000 kilómetros, pasando por Chile, Perú y Ecuador, para presenciar la victoria ante Botafogo de Brasil en la Recopa Sudamericana.

