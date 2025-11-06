Lionel Scaloni dio la lista de convocados para la fecha FIFA

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer los convocados para el amistoso del viernes 14 de noviembre ante Angola.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni , dio a conocer la lista de convocados para el amistoso ante Angola de la próxima fecha FIFA, con sorpresas y ausencias de peso, como Emiliano Martínez y los jugadores del medio local. Además, se destacan las presencias de Máximo Perrone y la primera vez de Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli.

La Scaloneta tendrá un solo duelo de preparación en la próxima fecha FIFA, que se llevará a cabo el viernes 14 de noviembre, con horario a confirmar, en Luanda, la capital del país africano. La idea del cuerpo técnico de Lionel Scaloni es continuar probando jugadores, tal como lo hizo a principios de este mes en Estados Unidos, donde venció a Venezuela y Puerto Rico.