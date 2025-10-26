Alberto Fernández votó en Puerto Madero rodeado de custodios, evitó hablar con la prensa y se retiró rápido, en medio de causas judiciales.

La incómoda jornada de Alberto Fernández: votó apurado y sin hablar con nadie.

Alberto Fernández votó este domingo en Puerto Madero en un clima de tensión . El ex presidente bajó del auto rodeado por custodios, ingresó a la escuela a las apuradas y evitó el contacto con la prensa.

Fernández se mostró serio y apurado. Apenas cruzó la puerta, se dirigió directamente al lugar asignado para emitir su voto. Minutos después, en la salida, tampoco se detuvo ante el móvil de televisión que lo esperaba en la puerta. Solo dejó una breve frase al pasar: "Vine a defender la democracia, solo eso".

Alberto Fernández (1).jpeg

Acto seguido, Fernández se retiró a las corridas, sin responder preguntas ni dar más detalles sobre su presencia en el lugar.

La escena dejó en claro el clima de incomodidad que rodeó la votación del ex mandatario, cercado por dos investigaciones en la Justicia: la de violencia de género iniciada por su ex pareja, Fabiola Yañez; y la causa Seguros, que investiga contrataciones irregulares durante su gobierno.

Tras un largo tiempo en silencio en medio de las causas en su contra, Fernández levantó en las últimas semanas su perfil en las redes sociales, donde lanzó varias críticas al gobierno de Javier Milei.