Joaquín Benegas Lynch votó en La Paz y reafirmó su compromiso con la libertad.

El candidato a senador por la Alianza La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, emitió su voto este domingo a las 9.30 en la Escuela N° 1 "José de San Martín", en la ciudad de La Paz.
26 de octubre 2025 · 13:04hs
Tras sufragar, Benegas Lynch destacó la importancia de la jornada electoral y subrayó el valor de la libertad como pilar fundamental de la democracia.
"Hoy tenemos la enorme oportunidad de defender nuestra libertad, la posibilidad de progresar, de ser arquitectos de nuestro propio destino, rompiendo las cadenas de la esclavitud. Porque la democracia no es solamente ir a votar, sino defender esa libertad todos los días", expresó el candidato.