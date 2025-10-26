Joaquín Benegas Lynch votó en La Paz y reafirmó su compromiso con la libertad.

Joaquín Benegas Lynch, candidato a senador por La Libertad Avanza, votó en La Paz y destacó la importancia de defender la libertad cada día.

Tras sufragar, Benegas Lynch destacó la importancia de la jornada electoral y subrayó el valor de la libertad como pilar fundamental de la democracia.

"Hoy tenemos la enorme oportunidad de defender nuestra libertad, la posibilidad de progresar, de ser arquitectos de nuestro propio destino, rompiendo las cadenas de la esclavitud. Porque la democracia no es solamente ir a votar, sino defender esa libertad todos los días", expresó el candidato.