Joaquín Benegas Lynch votó en La Paz y reafirmó su compromiso con la libertad

Joaquín Benegas Lynch, candidato a senador por La Libertad Avanza, votó en La Paz y destacó la importancia de defender la libertad cada día.

26 de octubre 2025 · 13:04hs
El candidato a senador por la Alianza La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, emitió su voto este domingo a las 9.30 en la Escuela N° 1 "José de San Martín", en la ciudad de La Paz.

Tras sufragar, Benegas Lynch destacó la importancia de la jornada electoral y subrayó el valor de la libertad como pilar fundamental de la democracia.

La diputada provincial del PJ, Laura Stratta, emitió su voto en la ciudad de Victoria.

Stratta: "Es la oportunidad de expresar si queremos seguir esta senda o mirar con esperanza al 2027"

Alicia Fregonese votó en la ciudad de Maciá. 

Alicia Fregonese: "Es importante que todos votemos para mejorar nuestra democracia"

"Hoy tenemos la enorme oportunidad de defender nuestra libertad, la posibilidad de progresar, de ser arquitectos de nuestro propio destino, rompiendo las cadenas de la esclavitud. Porque la democracia no es solamente ir a votar, sino defender esa libertad todos los días", expresó el candidato.

