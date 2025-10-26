Mauricio Macri votó y pidió al Gobierno "reforzar la gobernabilidad".

El ex presidente Mauricio Macri votó en Palermo, pidió calma a los mercados y llamó al Gobierno a reforzar la gobernabilidad y profundizar los cambios.

El ex presidente Mauricio Macri votó este mediodía en las elecciones legislativas y, tras emitir su sufragio en una escuela del barrio porteño de Palermo , habló con la prensa sobre la situación política, la economía y los posibles cambios en el Gabinete nacional.

"Espero que el Gobierno emprenda esta agenda de cambio que todo el mundo espera, que refuerce su equipo, que refuerce la gobernabilidad, que es el reclamo de todos para que haya estabilidad y podamos crecer", sostuvo el ex mandatario, quien también se refirió al rol que podría tener en esta nueva etapa.

El ex presidente Macri votó en Palermo y respaldó los esfuerzos de Milei

Además, aseguró que está a disposición del Ejecutivo para "hablar estructuralmente de cómo se puede ayudar a generar gobernabilidad y aportar al cambio".

A pesar de ello, aclaró que no se comunicó todavía con el presidente Javier Milei, aunque señaló: "Él sabe mi número, si necesita algo me va a llamar".

Consultado sobre si siente que el mandatario valora su experiencia en el cargo para escucharlo, Macri respondió: "Lo importante es trata de poner sentido común a todas las cosas que están pasando".

En cuanto a la reacción del mercado para el comienzo de la semana, expresó su deseo de "un lunes tranquilo" y añadió: "Espero que con una elección pareja el mercado se calme y nos dé la oportunidad de que el Gobierno plantee cambios en serio, en dirección de mayor gobernabilidad y mayor capacidad de gestión para reforzar los esfuerzos enormes que hizo Javier Milei para sacar a la Argentina de la crisis que había dejado el populismo irresponsable".

Por último, el ex presidente hizo un llamado a la participación ciudadana: "Más allá de que alguno no tenga tanto entusiasmo, es buen momento para renovar la esperanza, siempre hay que venir, participar, acercarse y expresar su voto", insistió. Y concluyó: "Hay que pensar siempre si hay que ir hacia el cambio o volver hacia atrás".