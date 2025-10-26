Uno Entre Rios | El País | Axel Kicillof

Tras emitir su voto Axel Kicillof reiteró el pedido de diálogo con Milei

Tal como lo hizo en las legislativas bonaerense, Axel Kicillof le envió un mensaje al Presidente. “Tienen mi teléfono las autoridades de la Rosada, úsenlo“.

26 de octubre 2025 · 13:49hs
Axel Kiciloff cuestionó el sistema de boleta única de papel

Axel Kiciloff cuestionó el sistema de boleta única de papel

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró la jornada democrática, remarcó que es “una elección crítica en medio de una situación compleja” y, tal como hizo tras las legislativas provinciales de septiembre, reclamó un canal de diálogo con el presidente Javier Milei.

“¿Cómo no van a querer hablar con el gobernador de la provincia con 17 millones de votantes?“, se preguntó de manera retórica luego de sufragar antes del mediodía en la Escuela Superior de Sanidad ”Floreal Ferrara", en La Plata, y siguió: ”No se trata de afinidades, se trata de coordinar políticas en todas las áreas: seguridad, educación, alimentos, situación social, económica. Tienen mi teléfono las autoridades de la Rosada, úsenlo“.

Mauricio Macri votó y pidió al Gobierno reforzar la gobernabilidad.

Mauricio Macri votó y pidió al Gobierno "reforzar la gobernabilidad"

La incómoda jornada de Alberto Fernández: votó apurado y sin hablar con nadie.

La incómoda jornada de Alberto Fernández: votó apurado y sin hablar con nadie

Axel Kicillof destacó la jornada democrática

El dirigente peronista destacó el “muy buen clima” para la jornada democrática tras el temporal de los últimos días e informó que la elección en Provincia de Buenos Aires se daba con las escuelas en “un 99,9% en condiciones”.

Embed

“Hay que certificar y asegurar que se vote según la voluntad de los bonaerenses. Es un día importantísimo, se vota qué va a pasar en la Argentina, en Argentina. Seguimos votando acá lo que pasa acá”, remarcó con evidente sentido irónico respecto de la intervenciones de Estados Unidos en la política económica nacional.

El gobernador bonaerense cuestionó el sistema de boleta única de papel

Kicillof cuestionó el sistema de Boleta Única de Papel. Explicó que en las legislativas locales del 7 de septiembre pasado “se votó con absoluta normalidad, se demostró que el sistema tradicional de la boleta partidaria es más barato y asegura la transparencia de los comicios”.

El gobernador dijo que espera que este domingo la elección “salga muy bien” pero admitió que sigue “sin entender la necesidad de cambiar algo que andaba bien”.

“Esto es más caro y además es nuevo, con lo cual ahí en la cola me decían todas las dudas de cómo votar. Nos hemos pasado todo este tiempo trabajando nosotros en cada municipio, toda la dirigencia, yo mismo, los candidatos, todos explicando cómo se votaba por una decisión que no está respaldada en lo que se decía. Ni el otro sistema trae fraude, porque no lo trajo, no era un problema de fraude y no era un problema de costo porque claramente era menor con la boleta de papel partidaria”, comentó.

Axel Kicillof Javier Milei boleta única
Noticias relacionadas
Milei votó en la UTN entre militantes y sin declaraciones a la prensa.

El presidente Javier Milei votó en la UTN entre militantes y sin declaraciones a la prensa

elecciones 2025: la jornada electoral se desarrolla sin inconvenientes en todo el pais

Elecciones 2025: la jornada electoral se desarrolla sin inconvenientes en todo el país

Tragedia en Misiones: un micro de larga distancia cayó a un arroyo y al menos dos personas murieron

Tragedia en Misiones: un micro de larga distancia cayó a un arroyo y al menos dos personas murieron

Máximo Kirchner: A nadie le cae bien que un presidente de otro país diga cómo habría que votar en el nuestro.

Máximo Kirchner: "A nadie le cae bien que un presidente de otro país diga cómo habría que votar en el nuestro"

Ver comentarios

Lo último

Stratta: Es la oportunidad de expresar si queremos seguir esta senda o mirar con esperanza al 2027

Stratta: "Es la oportunidad de expresar si queremos seguir esta senda o mirar con esperanza al 2027"

Mauricio Macri votó y pidió al Gobierno reforzar la gobernabilidad

Mauricio Macri votó y pidió al Gobierno "reforzar la gobernabilidad"

Tras emitir su voto Axel Kicillof reiteró el pedido de diálogo con Milei

Tras emitir su voto Axel Kicillof reiteró el pedido de diálogo con Milei

Ultimo Momento
Stratta: Es la oportunidad de expresar si queremos seguir esta senda o mirar con esperanza al 2027

Stratta: "Es la oportunidad de expresar si queremos seguir esta senda o mirar con esperanza al 2027"

Mauricio Macri votó y pidió al Gobierno reforzar la gobernabilidad

Mauricio Macri votó y pidió al Gobierno "reforzar la gobernabilidad"

Tras emitir su voto Axel Kicillof reiteró el pedido de diálogo con Milei

Tras emitir su voto Axel Kicillof reiteró el pedido de diálogo con Milei

Alicia Fregonese: Es importante que todos votemos para mejorar nuestra democracia

Alicia Fregonese: "Es importante que todos votemos para mejorar nuestra democracia"

Joaquín Benegas Lynch votó en La Paz y reafirmó su compromiso con la libertad

Joaquín Benegas Lynch votó en La Paz y reafirmó su compromiso con la libertad

Policiales
Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Trasladaron a un jefe narco: del tiroteo en Gualeguaychú a una cárcel de máxima seguridad

Trasladaron a un jefe narco: del tiroteo en Gualeguaychú a una cárcel de máxima seguridad

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Ovación
Estela Leguizamón una luchadora solidaria y tenaz

Estela Leguizamón una luchadora solidaria y tenaz

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

Dalmiro Dettler cumple sus sueños en el exterior

Dalmiro Dettler cumple sus sueños en el exterior

GP de México: Colapinto quedó último en la clasificación

GP de México: Colapinto quedó último en la clasificación

Están los semifinalistas del Torneo Regional del Litoral M19

Están los semifinalistas del Torneo Regional del Litoral M19

La provincia
Stratta: Es la oportunidad de expresar si queremos seguir esta senda o mirar con esperanza al 2027

Stratta: "Es la oportunidad de expresar si queremos seguir esta senda o mirar con esperanza al 2027"

Alicia Fregonese: Es importante que todos votemos para mejorar nuestra democracia

Alicia Fregonese: "Es importante que todos votemos para mejorar nuestra democracia"

Joaquín Benegas Lynch votó en La Paz y reafirmó su compromiso con la libertad

Joaquín Benegas Lynch votó en La Paz y reafirmó su compromiso con la libertad

Elecciones 2025: hasta las 11 votó el 25% del padrón en Entre Ríos

Elecciones 2025: hasta las 11 votó el 25% del padrón en Entre Ríos

Rogelio Frigerio votó junto a su familia y resaltó el nuevo sistema electoral

Rogelio Frigerio votó junto a su familia y resaltó el nuevo sistema electoral

Dejanos tu comentario