Tras emitir su voto Axel Kicillof reiteró el pedido de diálogo con Milei

Tal como lo hizo en las legislativas bonaerense, Axel Kicillof le envió un mensaje al Presidente. “Tienen mi teléfono las autoridades de la Rosada, úsenlo“.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró la jornada democrática, remarcó que es “una elección crítica en medio de una situación compleja” y, tal como hizo tras las legislativas provinciales de septiembre, reclamó un canal de diálogo con el presidente Javier Milei.

“¿Cómo no van a querer hablar con el gobernador de la provincia con 17 millones de votantes?“, se preguntó de manera retórica luego de sufragar antes del mediodía en la Escuela Superior de Sanidad ”Floreal Ferrara", en La Plata, y siguió: ”No se trata de afinidades, se trata de coordinar políticas en todas las áreas: seguridad, educación, alimentos, situación social, económica. Tienen mi teléfono las autoridades de la Rosada, úsenlo“.

Axel Kicillof destacó la jornada democrática

El dirigente peronista destacó el “muy buen clima” para la jornada democrática tras el temporal de los últimos días e informó que la elección en Provincia de Buenos Aires se daba con las escuelas en “un 99,9% en condiciones”.

Embed En un día muy importante para la democracia y el futuro de la provincia y el país, voté en la Escuela Superior de Sanidad de La Plata, convencido de que es fundamental que todos participemos y expresemos nuestra voluntad en las urnas. pic.twitter.com/PSsDPJYeeH — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 26, 2025

“Hay que certificar y asegurar que se vote según la voluntad de los bonaerenses. Es un día importantísimo, se vota qué va a pasar en la Argentina, en Argentina. Seguimos votando acá lo que pasa acá”, remarcó con evidente sentido irónico respecto de la intervenciones de Estados Unidos en la política económica nacional.

El gobernador bonaerense cuestionó el sistema de boleta única de papel

Kicillof cuestionó el sistema de Boleta Única de Papel. Explicó que en las legislativas locales del 7 de septiembre pasado “se votó con absoluta normalidad, se demostró que el sistema tradicional de la boleta partidaria es más barato y asegura la transparencia de los comicios”.

El gobernador dijo que espera que este domingo la elección “salga muy bien” pero admitió que sigue “sin entender la necesidad de cambiar algo que andaba bien”.

“Esto es más caro y además es nuevo, con lo cual ahí en la cola me decían todas las dudas de cómo votar. Nos hemos pasado todo este tiempo trabajando nosotros en cada municipio, toda la dirigencia, yo mismo, los candidatos, todos explicando cómo se votaba por una decisión que no está respaldada en lo que se decía. Ni el otro sistema trae fraude, porque no lo trajo, no era un problema de fraude y no era un problema de costo porque claramente era menor con la boleta de papel partidaria”, comentó.